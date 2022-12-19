Такою ми її ще не бачили: Урсула фон дер Ляєн у блискучій сукні з декольте сяяла на червоній доріжці

Президента Європейської комісії у гарній сукні і туфлях на підборах зявилася на благодійному заході у Німеччині.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн взяла участь у галавечорі "Серце дітям" від благодійної організації Ein Herz fuer Kinder, який відбувся у Берліні. Головною темою заходу була війна в Україні та її вплив на дітей.

На івенті вдалося зібрати пожертвування на потреби дітей у сумі понад 24 мільйони євро.

Фон дер Ляєн у своїй промові згадала українських дітей. Вона розповіла, що їм доводиться пережити в умовах війни, пише видання Zdf.de.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Getty Images

"Якщо в цей момент, у будь-якій точці світу, народжується дитина, то їй, крім великої любові, потрібні дві речі: захист і безпека. Для багатьох дітей в Україні це недосяжно.

Для багатьох новонароджених першим світлом є світло ліхтарика, тому що в пологовому залі немає електрики. Холод повзе коридорами лікарні. Не вистачає гарячої води. Діти народжуються під ракетним обстрілом", - сказала зі сцени очільниця Єврокомісії.

Урсула також вручила спеціальну нагороду "Золоте серце" брату мера Києва, ексчемпіон світу з боксу у надважкій вазі – Володимиру Кличку.

Урсула фон дер Ляєн і Володимир Кличко / Фото: Getty Images

Для галавечора фон дер Ляєн обрала ефектний образ. Такою ми її ще не бачили. На політикині була блискуча сукня міді з ефектом омбре і V-подібним вирізом.

Аутфіт Урсула доповнила чорними капроновими колготами і чорними замшевими туфлями на стійких підборах.

Вона зробила собі акуратне укладання з прикореневим об'ємом, ніжний макіяж, прикрасила вуха перлинними сережками, а шию – улюбленим намистом із перлів.

Нагадаємо, на зустрічі з Макроном Урсула з'явилася у червоному жакеті з чорними манжетами у дрібний червоний горошок, які мали гармонійний вигляд із чорною блузкою і чорними штанями.

Читайте також: