Такою ви її не бачили: особливий портрет принцеси Діани покажуть публіці

Такою ви її не бачили: особливий портрет принцеси Діани покажуть публіці

Дуже рідкісний портрет принцеси Уельської Діани, який ще не бачила широка публіка, буде виставлений на загальний огляд.

Портрет написаний художником Нельсоном Шанксом 1994 року — за три роки до смерті Діани. Його покажуть на виставці у галереї Philip Mold & Company 6 липня.

Картина написана олією і називається "Діана, принцеса Уельська". Принцеса зображена в зеленій оксамитовій сукні з бретельками від Кетрін Вокер, яку вона носила напередодні своєї знаменитої фотосесії для журналу Vanity Fair 1997 року. Пізніше Діана переодяглася у традиційну білу блузку та синю спідницю для фінального образу.

В Instagram галереї анонсували виставку та розповіли про портрет детальніше. Також у відео показано ексклюзивні кадри роботи художника над портретом.

"Ця дуже емоційна робота Діани, принцеси Уельської є родзинкою нашої виставки "Шедеври" цього року.

Написаний з натури 1994 року цей незвичайний етюд Діани можна по праву назвати найбільш зворушливим портретом "народної принцеси".

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Ця картина є підготовчою роботою для пізнішого офіційного портрета, який зараз перебуває в Олторп-Гаузі.

Сеанси для цього портрета проходили в критичний момент в особистому житті Діани, і протягом тридцяти сеансів і тридцяти п'яти годин лондонська майстерня Нельсона Шенкса стала для Діани місцем втіхи та притулку.

Діана потоваришувала як з художником, так і з його дружиною Леоною, а пізніше зізналася в листі Нельсону і Леоні, що «…прихід до студії був безпечним притулком, сповненим любові та підтримки", - зазначено в підписі до відео з портретом Діани.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

1 липня принцесі Уельській виповнився б 61 рік. Раніше, нагадаємо, ми писали, що вперше за 60 років весільна тіара принцеси Діани була виставлена на аукціон.

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