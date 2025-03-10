Такою ви її не бачили: рідкісний образ королеви Єлизавети II у штанах, який стильний і сьогодні

Королева Великої Британії Єлизавета II під час свого правління дотримувалася консервативного стилю в одязі, хоч і часто вибирала яскраві вбрання, щоби виділятися з натовпу. Зазвичай на ній можна було побачити сукні простого фасону з рукавами три чверті та костюми зі спідницею й жакетом, а в молодші роки жінка носила часто блузи та спідниці.

Але в менш формальній обстановці Її Величність дозволяла собі одягати штани, хоч і не часто. Одним із її стильних образів з кінця 70-х років було вбрання, яке вона носила під час сафарі з принцом Філіпом у Замбії 1979 року. Фото було зроблено в одному із заповідників африканської країни.

Королева Єлизавета II, 1979 рік / Фото: Getty Images

На королеві того дня були коричневі прямі штани, коричневі лофери та світла сорочка вільного фасону з великим яскравим принтом. Також можна помітити, що образ монархиня доповнила сонцезахисними окулярами та прикрасами із перлами.

Королева Єлизавета II, 1979 рік / Фото: Getty Images

Блуза явно була однією з улюблених у гардеробі у Єлизавети, оскільки протягом багатьох років вона часто її ще одягала на неформальні заходи. Зокрема в ній королева відвідала Міжнародний Гранпрі з водіння у Віндзорі 1982 року, але поєднала тоді зі спідницею, кардиганом і хусткою в принт. Туфлі та сумка у неї були чорного кольору.

Королева Єлизавета II, 1982 рік / Фото: Getty Images

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