Такою ви її не бачили: який вигляд мала принцеса Діана, коли працювала нянею в Лондоні

Відомий факт, що перш ніж стати нареченою принца Уельського Чарльза, леді Діана Спенсер працювала нянею, а також помічницею виховательки в дитячому садку.
1980 року Діана працювала нянею в сім'ї Робінсонів. Мері Робінсон згадувала, що леді Діана була дуже сором'язливою та турботливою з її сином Патріком.
Ми знайшли фото, де Діана з Патріком зазнімкована на прогулянці в лондонському районі Ітон-сквер, у листопаді 1980 року. Майбутня принцеса була одягнена того дня в зелене вовняне пальто Loden, білу сорочку з блакитним коміром, а в неї на шиї була зав'язана хустка. Також Діана доповнила тоді свій образ блакитними сережками-кліпсами та нафарбувала повіки блакитними тінями, а на її шиї було тонке біле кольє, що нагадує перлинне.
Через кілька місяців було оголошено про її заручини з принцом Уельським. Про них стало відомо 24 лютого 1981 року. Хоча Чарльз освідчився Діані 6 лютого – у день смерті короля Георга VI та сходження його матері Єлизавети II на престол. Але ще три тижні заручини пари зберігалися в секреті.
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