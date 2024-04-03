Такою ви її не бачили: який вигляд мала принцеса Діана, коли працювала нянею в Лондоні

Відомий факт, що перш ніж стати нареченою принца Уельського Чарльза, леді Діана Спенсер працювала нянею, а також помічницею виховательки в дитячому садку.

1980 року Діана працювала нянею в сім'ї Робінсонів. Мері Робінсон згадувала, що леді Діана була дуже сором'язливою та турботливою з її сином Патріком.

Ми знайшли фото, де Діана з Патріком зазнімкована на прогулянці в лондонському районі Ітон-сквер, у листопаді 1980 року. Майбутня принцеса була одягнена того дня в зелене вовняне пальто Loden, білу сорочку з блакитним коміром, а в неї на шиї була зав'язана хустка. Також Діана доповнила тоді свій образ блакитними сережками-кліпсами та нафарбувала повіки блакитними тінями, а на її шиї було тонке біле кольє, що нагадує перлинне.

Леді Діана Спенсер бере свого юного підопічного Патріка Робінсона на його щоденну прогулянку до лондонського району Ітон-сквер, листопад 1980 року / Фото: Getty Images

Через кілька місяців було оголошено про її заручини з принцом Уельським. Про них стало відомо 24 лютого 1981 року. Хоча Чарльз освідчився Діані 6 лютого – у день смерті короля Георга VI та сходження його матері Єлизавети II на престол. Але ще три тижні заручини пари зберігалися в секреті.

Принцеса Діана і принц Чарльз у день оголошення про їхні заручини, 24 лютого 1981 року / Фото: Associated Press

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