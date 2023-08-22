Такою ви її не пам'ятаєте: який вигляд мала незвичайна зачіска принцеси Маргарет

Вчора ми згадували іменинницю дня – принцесу Маргарет.
Про її королівське життя було багато розказано. Ми показували вам найзнаменитіший портрет принцеси, зроблений у день її 21-річчя.
Також ми знайшли в архівах фото принцеси, на якому вона зазнімкована з зачіскою, з якою її рідко бачили. На знімку Маргарет та її чоловік фотограф Ентоні Армстронг-Джонс прибувають до Оперного театру в Лондоні, 1960 року.
Принцеса одягнена у вечірню сукню та хутряну горжетку, на її шиї діаманти, а у вухах розкішні сережки. На обличчі у Маргарет вечірній макіяж, а волосся укладено незвичайним способом, адже принцеса не носила чубчика в житті, а на цьому знімку якраз навпаки.
Нагадаємо, у шлюбі Маргарет та Ентоні прожили 16 років і розлучилися 1976 року. Принцеса Маргарет стала першою королівською особою, яка розлучилася з часів Генріха VIII.
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