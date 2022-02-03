Такою ви її ще не бачили: смішні кадри герцогині Кейт під час гри у регбі

Такою ви її ще не бачили: смішні кадри герцогині Кейт під час гри у регбі

Вчора було офіційно оголошено, що герцогиня Кембриджська стала новою покровителькою Футбольної ліги регбі та Союзу регбі, перейнявши цю роль у принца Гаррі, який склав із себе повноваження старшого члена королівської родини 2020 року.

Того ж дня Кейт прибула з візитом на стадіон Твікенхем у Лондоні, щоб зустрітися з англійськими гравцями, тренерами та суддями та приєднатися до тренування на полі. Зазначимо, гравці чоловічої та жіночої команд з регбі готуються зараз до Кубка шести націй, і герцогиня мала можливість потренуватися разом з ними.

Герцогиня Кембриджська / Associated Press

Тренування видалося дуже веселим і захопливим. А ми зібрали для вас кілька кумедних кадрів, які зробили цього дня фотографи, які працювали на заході.

Герцогиня Кембриджська / Getty Images

Кетрін завжди любила спорт і із задоволенням займалася різними його видами. А її батько Майкл Міддлтон був капітаном регбійної команди Кліфтон Коледжу, де навчався. У дитинстві сім'я Міддлтонів завжди була серед уболівальників на матчах із регбі.

Герцогиня Кембриджська / Associated Press

Герцогиня Кембриджська / Associated Press

До речі, є у герцогині й інші спортивні здобутки. Про те, як Кейт Міддлтон свого часу займалася спортом і продовжує це робити вже в ролі дружини спадкоємця трона, дивіться у нашому матеріалі.

Герцогиня Кембриджська / Associated Press

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