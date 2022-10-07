Такою ми її ще не бачили: віцепрезидентка США у сукні з паєтками сяяла на урочистій церемонії

Камала Гарріс для світської події обрала гарний вечірній образ.
Віцепрезидентка США Камала Гарріс взяла участь у церемонії вручення нагород Phoenix Awards, який провів Фонд афроамериканців Конгресу.
Політикиня добре підготувалася до події і продумала свій вечірній аутфіт до дрібниць. Вона одягла чорну сукню міді, розшиту паєтками. Вбрання добре сиділо на її фігурі.
Сукню Камала скомбінувала із чорними туфлями на шпильках. Вона уклала волосся у гарні локони і зробила макіяж із акцентом на пишних віях. Вуха Гарріс прикрасила елегантними сережками з перлами. Вона мала неперевершений вигляд.
Віцепрезидентка була у чудовому настрою і дарувала присутнім свою красиву усмішку.
На церемонії також був президент США Джо Байден, який з'явився у класичному смокінгу, та його дружина Джилл Байден, яка підкреслила фігуру чорною мінісукнею з пір'ям від бренду Karen Millen.
Нагадаємо, Камала Гарріс взяла участь у саміті "Об’єднані проти ненависті" у Вашингтоні. Там вона постала у діловому небесно-блакитному жакеті, який поєднала із чорним топом.
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