Такою її рідко бачили: весела королева Єлизавета II верхи на коні

Її Величність прожила дуже довге та цікаве життя. І лише останні кілька років уже не сідала верхи на коня.

У 94 роки вона ще чудово трималася в сідлі і її часто фотографували папараці, коли монархиня каталася Віндзорським парком. Верховою їздою майбутня королева захоплювалася змалку. А в молодості навіть брала участь верхи на коні у різних урочистих церемоніях.

Королева Єлизавета II верхи на поні / Фото: Getty Images

Нам потрапило одне з архівних фото королеви, зроблене 10 червня 2006 року. У день народження свого чоловіка принца Філіпа, герцога Единбурзького, Єлизавета II каталася верхи територією Віндзорського замку.

Вона була у бежевому кардигані та сірих штанях, спеціальних для верхової їзди. А ще в білих рукавичках та з незмінним аксесуаром на голові – хусткою. Також незмінно її губи були нафарбовані яскравою помадою, того дня рожевою.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Королева перебувала у чудовому настрої і це видно на фото. Її чоловік Філіп також любив коней, але в зрілі роки вважав за краще не їздити верхи, а любив керувати повозкою.

Королева Єлизавета II верхи на коні / Фото: Getty Images

Це хобі успадкувала від нього його онука леді Луїза – дочка молодшого сина королівського подружжя – принца Едварда та графині Софі Вессекської.

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