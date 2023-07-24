Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Такою її ще не бачили: Джилл Байден вийшла на публіку в лосинах і спортивній футболці

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
1465
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Такою її ще не бачили: Джилл Байден вийшла на публіку в лосинах і спортивній футболці

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Перша леді одягнулася відповідно до тематики заходу, тому змінила підбори на кросівки, а еллегантну сукню — на спортивний одяг.

Незвичайний захід минув у Білому домі в Америці: перша леді країни — 72-річна Джилл Байден — запросила дітей і футболістів-професіоналів пограти разом у футбол на одній із галявин президентської резиденції. Захід був ініційований, щоб показати, як спорт об'єднує людей, а також підтримує та розширює можливості молоді, йдеться у виданні The Independent.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден з'явилася на публіці в незвичайному образі, в якому її раніше не бачили, адже на першій леді США були чорні лосини та довга футболка Adidas із логотипом Major League Soccer — професійної футбольної ліги.

Лук вона доповнила браслетами, годинником Cartier і улюбленою прикрасою з підвіскою зі словом "мама", яку ніколи не знімає.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press
Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press
Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Читайте також:

Перша леді: який політичний вплив має Джилл Байден

Перша леді: який політичний вплив має Джилл Байден

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1465
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація