Такою її ще не бачили: Джилл Байден вийшла на публіку в лосинах і спортивній футболці

Перша леді одягнулася відповідно до тематики заходу, тому змінила підбори на кросівки, а еллегантну сукню — на спортивний одяг.

Незвичайний захід минув у Білому домі в Америці: перша леді країни — 72-річна Джилл Байден — запросила дітей і футболістів-професіоналів пограти разом у футбол на одній із галявин президентської резиденції. Захід був ініційований, щоб показати, як спорт об'єднує людей, а також підтримує та розширює можливості молоді, йдеться у виданні The Independent.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден з'явилася на публіці в незвичайному образі, в якому її раніше не бачили, адже на першій леді США були чорні лосини та довга футболка Adidas із логотипом Major League Soccer — професійної футбольної ліги.

Лук вона доповнила браслетами, годинником Cartier і улюбленою прикрасою з підвіскою зі словом "мама", яку ніколи не знімає.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

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