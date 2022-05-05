Такою її ще не бачили: публіці показали перший 3D портрет Єлизавети ІІ

Випущено новий портрет британської королеви Єлизавети II, присвячений її платиновому ювілею перебування на троні.
Фотографію було зроблено ще 2004 року Робом Мандеєм — творцем першого офіційно замовленого 3D/голографічного портрета королеви, під час фотосесії у Букінгемському палаці.
Портрет, що отримав назву "Платинова королева: Фелісіті" залишався в архівах Роба, доки він не виявив його минулого літа. На ньому видно, як королева реагує на бешкетність її старшої костюмерки Анджели Келлі, коли вони разом готувалися до знімання у Букінгемському палаці.
"Повсякденне життя королеви настільки сповнене відповідальності і обов'язку, що було чудово спостерігати цей швидкоплинний момент розслаблення та задоволення. Це портрет, що надихає, так відрізняється від багатьох похмуріших портретів, створених в останні роки, і гідний свята її платинового ювілею ", — каже автор роботи.
Описано портрет, як "мерехтіння в очах королеви" і "глибокий зв'язок і довіра" між монархинею та міс Келлі, а витвір присвячений 20-річній дружбі костюмерки Анджели Келлі з Єлизаветою.
Оригінальний голографічний портрет під назвою "Непорушність", створений художником Крісом Левіном та голографом містером Мандеєм, був визнаний фаворитом відвідувачів у Національній портретній галереї Лондона.
Читайте також:
- Герцогиня Кембриджська Кейт вручила премію королеви Єлизавети ІІ британському дизайнеру
- На честь платинового ювілею королеви: опубліковано нове "фото дня" Єлизавети ІІ
- Прем'єр та його королева: цікаві факти про Бориса Джонсона та Єлизавету II