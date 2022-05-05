Такою її ще не бачили: публіці показали перший 3D портрет Єлизавети ІІ

Такою її ще не бачили: публіці показали перший 3D портрет Єлизавети ІІ

Випущено новий портрет британської королеви Єлизавети II, присвячений її платиновому ювілею перебування на троні.

Фотографію було зроблено ще 2004 року Робом Мандеєм — творцем першого офіційно замовленого 3D/голографічного портрета королеви, під час фотосесії у Букінгемському палаці.

Портрет, що отримав назву "Платинова королева: Фелісіті" залишався в архівах Роба, доки він не виявив його минулого літа. На ньому видно, як королева реагує на бешкетність її старшої костюмерки Анджели Келлі, коли вони разом готувалися до знімання у Букінгемському палаці.

Анджела Келлі, стиліст королеви / Getty Images

"Повсякденне життя королеви настільки сповнене відповідальності і обов'язку, що було чудово спостерігати цей швидкоплинний момент розслаблення та задоволення. Це портрет, що надихає, так відрізняється від багатьох похмуріших портретів, створених в останні роки, і гідний свята її платинового ювілею ", — каже автор роботи.

Портрет королеви Єлизавети II та його автор / Associated Press

Описано портрет, як "мерехтіння в очах королеви" і "глибокий зв'язок і довіра" між монархинею та міс Келлі, а витвір присвячений 20-річній дружбі костюмерки Анджели Келлі з Єлизаветою.

Портрет королеви Єлизавети II та його автор / Associated Press

Оригінальний голографічний портрет під назвою "Непорушність", створений художником Крісом Левіном та голографом містером Мандеєм, був визнаний фаворитом відвідувачів у Національній портретній галереї Лондона.

Портрет королеви Єлизавети II / Associated Press

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