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Також одягла червоне: яскрава королева Камілла зустрілася з військовими

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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Також одягла червоне: яскрава королева Камілла зустрілася з військовими

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева-консорт Камілла прибула сьогодні до казарм Лілля в Олдершоті.

75-річна Камілла є полковником гренадерської гвардії. Чарльз III затвердив її у званні полковника у грудні минулого року, а раніше це звання носив молодший брат Чарльза – принц Ендрю, але після історії із сексскандалом королева Єлизавета II позбавила його цього звання. Сьогодні Камілла прибула до Олдершота і зустрілася з членами батальйону, а також вручила медалі та поспілкувалася з сім'ями військовослужбовців.

Королева Камілла / © Associated Press
Королева Камілла / Фото: Associated Press
Королева Камілла / © Associated Press
Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева була в червоному пальті від свого улюбленого дизайнера Fiona Clare, яке одягала для фотосесії журналу Good Housekeeping Magazine, а також у ньому вона вбирала ялинку в Кларенс-хаусі разом з дітьми.

Взута королева була в чорних чоботях на підборах, а в руках несла маленьку чорну сумку від Chanel на короткій ручці. З прикрас у королеви було кілька підвісок на шиї та перлинні сережки у вухах. Макіяж та зачіска були традиційні.

Королева Камілла / © Associated Press
Королева Камілла / Фото: Associated Press

Минулого свого виходу королева-консорт і король Чарльз III проводили прийом у Букінгемському палаці для людей, які пережили геноцид. Тоді король і королева були у синіх вбраннях.

Королева Камілла / © Associated Press
Королева Камілла / Фото: Associated Press
Королева Камілла / © Associated Press
Королева Камілла / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
831
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