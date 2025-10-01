ТСН у соціальних мережах

"Такий був у моєї дочки Зари": принцеса Анна поклала м’якого ведмедя до меморіалу на згадку про загиблих дітей у Києві

Візит королівської принцеси Анни до Києва став для багатьох сюрпризом. Сестра короля Великої Британії Чарльза ІІІ приїхала до української столиці з неанонсованим візитом менш ніж за місяць після того, як приїжджав її племінник — принц Гаррі.

Олена Зеленська та принцеса Анна

Олена Зеленська та принцеса Анна / © Getty Images

75-річна королівська принцеса зустрілася з першою леді Оленою Зеленською та разом вони відвідали меморіальний комплекс у Національному музеї історії України у Другій світовій війні, де Її королівська Високість поклала м’яку іграшку — ведмедика — до експозиції, присвяченої загиблим у війні з Росією дітям.

Букінгемський палац підтвердив, що Анна прибула до Києва на прохання Міністерства закордонних справ, щоб продемонструвати солідарність з дітьми та сім’ями, які зіткнулися з жахами російського вторгнення, пише Sky News.

Принцеса Анна в Києві / © Associated Press

Принцеса Анна в Києві / © Associated Press

Приєднавшись до першої леді Олени Зеленської біля дитячого меморіалу, принцеса Анна сказала, що її дочка Зара Тіндалл мала такого самого ведмедика в дитинстві. Дружина президента Зеленського також поклала до меморіалу м’яку іграшку.

Олена Зеленська та принцеса Анна у Києві / © Getty Images

Олена Зеленська та принцеса Анна у Києві / © Getty Images

Таємний візит принцеси Анни, про який заздалегідь не повідомлялося з міркувань безпеки, відбувся лише через два дні після того, як внаслідок російського повітряного бомбардування у Києві загинули щонайменше чотири особи, включаючи 12-річну дівчинку. За словами Букінгемського палацу, метою її поїздки було привернути увагу до досвіду, що травмує дітей, які живуть у війні.

Принцеса Анна та Олена Зеленська в Києві / © Associated Press

Принцеса Анна та Олена Зеленська в Києві / © Associated Press

У Києві принцеса також зустрілася з жінками-поліцейськими та представниками збройних сил і дізналася про їхню ключову роль у захисті жінок і дітей. Завітала і до Центру захисту прав дитини, де поговорила з сім’ями та дітьми, які були повернуті та реінтегровані, а також зустрілася з деякими з тих, хто працює над поверненням більшої кількості українських дітей з російського полону.

Принцеса Анна та Олена Зеленська в Києві / © Associated Press

Принцеса Анна та Олена Зеленська в Києві / © Associated Press

Не відомо, чи принцеса Анна залишалася на ніч у Києві. А ось принц Гаррі провів одну ніч у столиці, раніше ми писали, де зупинявся герцог Сассекський.

