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Такий рідкісний момент: Кейт і Вільям Уельські були помічені тримаючись за руки на публіці
Пару заскочили, коли вони залишали церемонію вручення премії Earthshot Prize Awards 2026, що відбулася в Мумбаї.
Кетрін і Вільям демонстрували ніжні почуття перед камерами, коли минулого вівторка пройшлися зеленою килимовою доріжкою в конференц-центрі Jio World у Мумбаї.
Якоїсь миті вони обнялися, а принцеса поплескала чоловіка по спині, і не тільки, коли вони позували для фотографій перед камерами.
А, мабуть, на фотографії, опублікованій Аблазом Шемнадом, який був присутній на церемонії вручення премії, вони почекали, поки не почнуть залишати захід, щоб узятися за руки.
«Зазвичай вони так роблять, коли залишають офіційний захід, бо вони «не при виконанні службових обов'язків», - написала одна із шанувальниць у соцмережі.
В останні кілька років публіка дійсно частіше бачить, як Уельські виявляють ніжні почуття одне до одного, і це дуже мило.