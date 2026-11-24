Принц Вільям та принцеса Кейт / © Getty Images

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Кетрін і Вільям демонстрували ніжні почуття перед камерами, коли минулого вівторка пройшлися зеленою килимовою доріжкою в конференц-центрі Jio World у Мумбаї.

Якоїсь миті вони обнялися, а принцеса поплескала чоловіка по спині, і не тільки, коли вони позували для фотографій перед камерами.

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Принц Вільям та принцеса Кейт

А, мабуть, на фотографії, опублікованій Аблазом Шемнадом, який був присутній на церемонії вручення премії, вони почекали, поки не почнуть залишати захід, щоб узятися за руки.

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«Зазвичай вони так роблять, коли залишають офіційний захід, бо вони «не при виконанні службових обов'язків», - написала одна із шанувальниць у соцмережі.

Принц Вільям та принцеса Кейт на церемонії Earthshot Prize Awards 2026 / © Associated Press

В останні кілька років публіка дійсно частіше бачить, як Уельські виявляють ніжні почуття одне до одного, і це дуже мило.

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