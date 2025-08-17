Такий сніданок любила його перша дружина: що полюбляє їсти вранці король Чарльз

Король Чарльз / © Getty Images

Реклама

Монарх любить їсти яйця, які багаті вітамінами групи В, холіном, вітаміном D і корисними жирами, які підтримують здоров’я мозку, рівень енергії та гормональну функцію.

Але також відомо, що король Чарльз став відмовляти від надто поживного сніданку і тепер намагається їсти щось корисне, наприклад, вівсянку з горіхами, фруктами та трохи меду, пише журнал Hello!.

Король Чарльз / © Getty Images

До речі, вівсянку любить їсти на сніданок принцеса Уельська Кейт, а також любила їсти перша дружина короля — принцеса Уельська Діана. А колишній королівський шефкухар Дарен Макгрейді розповідав, як він готував їй улюблену вівсянку ще з вечора.

Реклама

Принцеса Діана / © Getty Images

Раніше ми розповідали, який продукт лікарі порадили ввести до раціону короля Чарльза, щоб допомогти його боротьбі з раком.