- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 844
- Час на прочитання
- 1 хв
Такий сніданок любила його перша дружина: що полюбляє їсти вранці король Чарльз
Нещодавно ми розповідали, що король Чарльз дуже вибагливий у тому, що йому подають на стіл до сніданку чи вечері.
Монарх любить їсти яйця, які багаті вітамінами групи В, холіном, вітаміном D і корисними жирами, які підтримують здоров’я мозку, рівень енергії та гормональну функцію.
Але також відомо, що король Чарльз став відмовляти від надто поживного сніданку і тепер намагається їсти щось корисне, наприклад, вівсянку з горіхами, фруктами та трохи меду, пише журнал Hello!.
До речі, вівсянку любить їсти на сніданок принцеса Уельська Кейт, а також любила їсти перша дружина короля — принцеса Уельська Діана. А колишній королівський шефкухар Дарен Макгрейді розповідав, як він готував їй улюблену вівсянку ще з вечора.
Раніше ми розповідали, який продукт лікарі порадили ввести до раціону короля Чарльза, щоб допомогти його боротьбі з раком.