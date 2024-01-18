Там уже чергують папараці: який вигляд має клініка, де прооперували принцесу Уельську

Від моменту, коли вчора Кенсінгтонський палац опублікував офіційне повідомлення про стан здоров'я принцеси, до госпіталю кинулися фотографи та журналісти, де влаштували буквально цілодобове стеження за будівлею, де перебуває дружина принца Вільяма.

Отакий вигляд має госпіталь, де на варті стоять поліцейські, а через дорогу чергують папараці. Палац повідомляв, що Кетрін проведе у клініці від 10 до 14 днів після операції, це необхідно для її відновлення.

Лондонська клініка, де робили операцію принцесі Уельській / Фото: Getty Images

Ймовірно, преса зібралася тут для того, щоб сфотографувати момент виписки принцеси Уельської. Але навряд чи варто очікувати, що Кейт та Вільям вийдуть через парадний вхід.

The London Clinic – це приватна лікарня у Лондоні, яка отримала загальну оцінку "добре" від CQC за підсумками перевірки 2021 року. Під час перевірки з'ясувалося, що хірургічне відділення тут працює не так добре, як мало б. Клініка отримала рекомендації щодо покращення роботи від CQC, але минуло більше двох років і, ймовірно, ці рекомендації були впроваджені, адже навряд чи родина Уельських звернулася б до клініки із сумнівною репутацією.

Лондонська клініка, де робили операцію принцесі Уельській / Фото: Getty Images

Нагадаємо, королівська кореспондентка Ребекка Інгліш заявила, що операція принцеси Уельської Кетрін не пов'язана з раком.

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Getty Images

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