Танцтеатр "Життя", який виступив із Русланою на "Євробаченні-2004", презентував відео із архівними кадрами

Воно має символічне та актуальне гасло: "Сенс життя не в тому, щоб чекати, коли закінчиться гроза. А в тому, щоб вчитися танцювати під дощем".

Відео "Після грози" – це історія про будні танцювального колективу у часі великої війни. Про те, як творча родина-команда уже 37 років відчуває ритм серця партнера і творить "синхрон" не лише у танці, а й поза сценою – у щоденному житті. Незважаючи на дощі, грози, революції, війну... Цікаво, що у відео використані архівні кадри, які зняв відомий режисер Олесь Санін для кліпу Руслани. Тоді танцюристи "Життя" знімалися в екстремальних умовах - вночі наскрізь мокрими при 12-градусній температурі.

"Ось і наші 37! Незліченна кількість ідей, постановок, концертів, гастролей, міст, країн - скільки за цей час сталося і скільки всього змінилося! Не змінювались лише наші цінності. Ми вперто просували українське тоді, коли його вважали "неформатом". Ми дико працювали - буквально до протертих підошв і проламаних сцен - щоб Україна перемогла на "Євробаченні" у Стамбулі! Ми ніколи не говорили про "мистецтво поза політикою", а навпаки - його мовою намагалися проговорювати усе, що допомагало б нам, українцям, долати історичні травми і здобувати віру у себе й у свій Рід", - сказала засновниця і керівниця ТанцТеатру "Життя", народна артистка України Ірини Мазур.

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