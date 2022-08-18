Танцювала, співала і пила: у Мережу злили відео з вечірки, на якій запалювала прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін потрапила у скандал. А все через те, що відео з вечірки, де вона побувала, злили в Мережу.

На відео Санна нестримно веселитися, танцює, співає та обіймається з друзями.

Марін розкритикували і назвали її поведінку недоречною як для політичної лідерки, особливо у нинішній ситуації напруги в усьому світі.

А фінський депутат Мікко Кярня навіть закликав прем’єр-міністерку пройти добровільний тест на наркотики.

На це Санна відповіла, що не вживала наркотиків і без проблем може пройти тест, бо їй нема чого приховувати.

"Я не вживала жодних наркотиків, тому пройти тест на наркотики для мене не проблема. Я не вживала нічого, крім алкоголю. Я танцювала, співала, веселилася та не робила нічого протизаконного", — заявила Марін журналістам.

Політикиня додала, що трохи пила легкий алкогольний напій. І вона не бачила, щоб хтось біля неї вживав заборонені речовини. Крім того, Санна зазначила, що не очікувала, що відео із приватної вечірки може потрапити до Мережі.

"Я сподівалася, що оскільки це приватні відео, зроблені на приватному заході, вони не будуть опубліковані. Я шкодую, що вони стали надбанням громадськості", — сказала прем'єр-міністерка, додавши, що після приватної квартири вона з друзями відвідала ще два бари у центрі Гельсінкі.

Вона також додала, що не змінюватиме способу життя через критику.

"Я буду тією ж людиною, що й раніше, і сподіваюся, що це буде прийнято. Ми живемо в умовах демократії. На виборах кожен може вирішити ці питання", — підсумувала Санна.

Разом із Марін на вечірці веселилися фінські знаменитості: телеведуча Тінні Вікстром, радіоведуча Кароліна Туомінен, співачка Альма та її сестра Анна, репер Петрі Нюгард, відома фотографиня Яніта Аутіо, а також депутати від Соціал-демократичної партії, куди входить Санна.

До речі, раніше прем'єр-міністерка уже потрапляла у скандали. Вона після контакту з людиною, зараженою коронавірусом, пішла до нічного клубу. За це на неї обрушилася критика. Санна пояснила свій вчинок тим, що перед вечіркою забула вдома свій службовий телефон і не знала, що заразилася коронавірусом.

Марін є однією із наймолодших світових лідерок та наймолодшою прем'єр-міністркою у Фінляндії. Вона очолила пост прем'єр-міністерки у 2019 році, коли їй було 34 роки.

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