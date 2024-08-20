Танцювали сальсу та цілувалися: Меган та Гаррі запалили на танцполі

Під час візиту до Калі в Колумбії, яка також є світовою столицею сальси, принц Гаррі та Меган Маркл не змогли втриматися, щоб не станцювати.
У суботу герцоги та герцогиня Сассекські сяяли, прямуючи до історичного міста Картагена і традиційного афро-карибського села Сан-Басиліо-де-Паленке. Потім пару помітили захопливо танцюючої сальсу, вони обіймалися і торкалися одне одного, кружляючи на танцполі. Після танцю Меган ніжно торкнулася Гаррі і поцілувала його в губи.
Також Меган танцювала з іншими колумбійцями.
#NoticiasCali | Harry y Meghan, duques de Sussex, bailando salsa en el oriente de Cali pic.twitter.com/EGaq5cXsR5— TUBARCO (@tubarconews) August 18, 2024
Шанувальники цієї королівської пари в соцмережах пишуть, що Гаррі та його дружина мали такий невимушений вигляд у цій поїздці. А ще багатьом сподобався гардероб герцогині Сассекської.
Нагадаємо, колишня стилістка королеви Камілли розкритикувала лише два образи Меган Маркл із цього туру Колумбією.
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