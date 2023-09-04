Танцювали та цілувалися: Меган та Гаррі заскочили на концерті Бейонсе

Меган і Гаррі відвідали концерт Бейонсе минулими вихідними. Разом із ними була й мама герцогині Сассекської – Доріа Редлан, якій 2 вересня виповнилося 67 років.

Доріа Редлан / Фото: Getty Images

У соцмережах з'явилося відео, на якому видно, як подружжя танцює та цілується під час концерту. Меган Маркл обіймає принца Гаррі за шию, а він нахиляється до поцілунку. Вони обіймаються, а потім Меган піднімає одну руку догори, підстрибуючи під музику.

Пара була присутня на концерті Бейонсе на стадіоні SoFi в Інглвуді. У приватній ложі крім них та мами Меган була також подруга герцогині Ебігейл Спенсер.

Вона ведеться до англійської медіа стріляти вгору і вниз, що Harry і Meghan були “засмученими” і що вони були heading for divorce.



Meanwhile at the #RENAISSACEWorldTour



The British Media is real MUTE today huh. pic.twitter.com/FYL99khn8d — SunkissedPrince (@ThickHrs) September 3, 2023

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Співачка Бейонсе попросила шанувальників одягнутися у щось срібне на честь її дня народження (сьогодні, 4 вересня, співачці виповнюється 42 роки). Меган не розчарувала і з'явилася на концерті у срібній спідниці-олівці із блискітками та білому топі. Її мати Доріа також була в срібній блузці без рукавів, а принц Гаррі вдягнув сірий піджак і білі штани.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що принц Гаррі їде до Лондона, але без Меган Маркл.

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