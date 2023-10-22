Танцював на балу не з дружиною: князь Альбер II на пам'ятному заході у Монако

У п'ятницю ввечері члени монакської князівської родини зібралися на секретному балу на згадку про князя Реньє III.

Його діти та онуки вшанували пам'ять князя Реньє та княгині Грейс Келлі на вечорі, присвяченому святкуванню сторіччя від дня народження князя цього року.

Урочистість розпочалася в Атріумі Казино, і на ньому була принцеса Стефанія, яка сяяла у вечірній сукні кольору шампанського на тонких бретельках. Сестру супроводжував князь Альбер II, одягнений у чорний костюм, білу сорочку та краватку-метелика.

Княжа родина Монако / Фото: Getty Images

Також вечір відвідали донька принцеси Стефанія Камілла Готліб та її невістка Марі Дюкре. А ось княгиня Шарлін захід пропустила.

Завершився вечір в Оперному театрі князівства, де гості мали рідкісний привілей танцювати на сцені театру.

Принцеса Стефанія та князь Альбер II / Фото: Getty Images

Шарлін, нагадаємо, у вихідні відвідала чемпіонат з регбі, який відбувається у Франції. Там княгиня вболівала за команду Південної Африки, яка перемогла.

Княгиня Шарлін на чемпіонаті з регбі / Фото: Getty Images

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