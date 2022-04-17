Тарас Тополя у прямому ефірі зворушив Марічку Падалко до сліз

Ведуча телеканалу "1+1" Марічка Падалко розчулилася у прямому ефірі після того, як Тарас Тополя виконав народну пісню "Ой, у вишневому саду".

Ведуча в ефірі сказала, що це був її останній ефір у тандемі з Рустаном Сенічкіним та попросила гостя ефіру — лідера гурту "Антитела" Тараса Тополя, який захищає Україну на фронті, заспівати для глядачів якусь пісню.

Тарас обрав композицію "Ой, у вишневому саду" і так мелодійно її виконав, що Марічка не змогла стримати сліз та розплакалася в ефірі. Її підтримав колега Руслан Сенічкін, взявши за руку. А також подякував Тополі і за виконання, і за те, що зі зброєю в руках захищає нашу країну зараз.

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