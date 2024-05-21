Татова гордість: принцеса Леонор з'явилася на урочистій церемонії в Сарагосі

У спадкової принцеси Іспанії сьогодні важливий день.

Старша дочка короля Філіпа VI та королеви Летиції – принцеса Леонор – прибула до Ла-Сео-дель-Сальвадору, щоб отримати Медаль Арагона в Сарагосі.

Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

Це найвища нагорода, яку присуджує уряд Арагона, за те, що вона "заслужила загальну прихильність арагонського народу і виявила особливу чутливість до цієї землі".

У своїй урочистій промові принцеса Леонор сказала:

Palabras de la Princesa de Asturias, крізь кав'ярні medallas de les Cortes de Aragon y Aragon y el título de hija adoptiva de la Ciudad de Zaragoza. pic.twitter.com/iSGo978jaI — Casa de SM el Rey (@CasaReal) May 21, 2024

"Сьогодні особливий день, тому що прихильність багатьох людей цієї землі відображена у зізнаннях, якими ви мене відрізняєте: титул прийомної дочки Сарагоси, медаль Кортеса та Медаль Арагона. Мій батько прожив те саме майже 40 років тому, і в наші дні ми багато говорили про це. Іти його стопами дуже багато означає для мене ... ", — цитує її слова іспанський королівський двір.

Потім пролунав Державний гімн, і на завершення Її Королівська Високість принцеса Астурійська підписала книгу пошани.

На заході, на який Леонор приїхала у військовій формі, вона поспілкувалася з гостями та присутніми.

Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

Зазначимо, її батько король Філіп VI отримав ці три нагороди 1986 року, будучи кадетом Генеральної військової академії Сарагоси. Його старша дочка Леонор зараз якраз проходить навчання у цій військовій академії.

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