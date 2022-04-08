"Таємна" донька Путіна намагається здати в оренду свій розкішний пентхаус за кругленьку суму

Про таємну доньку Путіна не чув, напевно, лише той, хто не читав пресу останній місяць.

19-річна Луїза Розова (справжнє ім'я Єлизавета Кривоногих) та її мати Світлана Кривоногих володіють розкішним пентхаусом у Санкт-Петербурзі, у закритому кварталі на набережній Фонтанки, побудованому німецькою будівельною компанією Engel&Voelkers як "клубний будинок" з безліччю "елітних квартир".

Пентхаус, де мешкає таємна дочка Путіна / spbguru.ru/novostroyki/446-hovard-palace

Видання Daily Mail повідомляє, що мати (екскоханка Путіна, яка працювала прибиральницею до знайомства з диктатором) та її дочка намагаються здати в оренду елітну квартиру за 7700 фунтів стерлінгів на місяць (більше 9 тис. доларів), включаючи оплату комунальних платежів. Видання опублікувало і знімки розкішних апартаментів. Квартира вся в позолоті з терасою з видом на Неву, а в коридорі зі стелі звисає гігантська люстра.

Луїза Розова поки що не потрапила під санкції, на відміну від старших дочок "фюрера" – Марії Воронцової та Катерини Тихонової.

Марія Воронцова та Катерина Тихонова

Ім'я Кривоногих не згадується ріелтором, який рекламує квартиру, що здається, площею 447,4 кв. м, але відомо, що її пентхаус — єдиний точно такої площі в комплексі, де розташована 21 квартира. У Світлани та її доньки Лізи також є будинок у Монако вартістю 3,1 мільйона фунтів стерлінгів, а "колишня коханка" Путіна — одна з найбагатших жінок Росії — має фінансовий та майновий стан, що оцінюється в 74 мільйона фунтів стерлінгів (близько 80 млн доларів).

Пентхаус, де мешкає таємна дочка Путіна / spbguru.ru/novostroyki/446-hovard-palace

На початку 2000-х квартири у цьому пентхаусі були продані найближчим друзям Путіна — олігархам Василю Шестакову, Аркадію Ротенбергу, Юрію Ковальчуку, Миколі Шамалову, Сергію Фурсенку та Олексію Мордашову.

Нагадаємо, до того, як Росій напала на Україну Єлизавета Кривоногих, вела блог в Instagram під псевдонімом Луїза Розова, який налічував 84 тисячі підписників.

Однак незабаром їй довелося закрити обліковий запис після того, як її захлеснула хвиля хейту від фоловерів. Як кажуть, від хейту до санкції лише один крок.

Пентхаус, де мешкає таємна дочка Путіна / spbguru.ru/novostroyki/446-hovard-palace

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