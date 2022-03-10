"Таємна донька Путіна": який вигляд має, і чому почала ховатися від публіки

"Таємна донька Путіна": який вигляд має, і чому почала ховатися від публіки

Президент РФ Володимир Путін завжди приховував своє особисте життя від публіки.

Буквально вчора стало відомо, що його коханка та мати його чотирьох дітей – Аліна Кабаєва, яка також є олімпійською чемпіонкою з художньої гімнастики, перебуває у Швейцарії.

Проте інтерес публіки нині спрямований не лише на адресу пані Кабаєвої. У всіх на вустах зараз ім'я 18-річної дівчини-блогерки з Санкт-Петербурга – Єлизавети Кривоногих, яка більш відома під псевдонімом "Луїза Розова", а в багатьох журналістських розслідуваннях про неї говорять як про "таємну дочку Путіна".

Єлизавета Кривоногих, фото з віддаленого акаунта Луїзи Розової

На початку своєї політичної кар'єри у Путіна були стосунки з якоюсь Світланою Кривоногих, простою прибиральницею, яка в майже одразу стала однією з найбагатших жінок Росії 2000-х. 2000 року Путін якраз вперше став президентом РФ. А 2003 року Світлана народила доньку Єлизавету.

Донедавна Єлизавета Кривоногих вела звичайний спосіб життя, цікавилася модою та постила фото в Instagram, а також заявляла, що дуже далека від політики. Проте нещодавно на її сторінці у блогу почали з'являтися коментарі з хейтом, люди почали цькувати дівчину за те, що її ймовірний батько творить в Україні. Тому росіянка просто заблокувала свій блог, який вела під псевдонімом.

Стосунки Путіна з матір'ю Єлизавети нібито закінчилися приблизно в той час, коли вперше зав'язався роман з гімнасткою Аліною Кабаєвою.

Володимир Путін та Аліна Кабаєва / Associated Press

Також у Путіна є дві дорослі дочки Марія, 35 років, та Катерина, 34 роки, від шлюбу з колишньою першою леді Кремля Людмилою Путіною. Пара розлучилася 2013 року. Але навіть цих дітей кремлівський диктатор ніколи не визнавав публічно.

Володимир Путін із ексдружиною Людмилою / Associated Press

Більше фото Єлизавети Кривоногих дивіться тут.

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