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Таємна відпустка Уельських: Кейт, Вільям та їхні діти відпочивають у Куршевелі
Принца Вільяма та принцесу Кейт помітили на відпочинку з трьома дітьми у французьких Альпах.
Останні п'ятнадцять років вони таємно відвідують найексклюзивніший французький курорт, куди люблять приїжджати всією родиною.
Видання parismatch.com опублікувало на сайті знімки Уельських на гірськолижному схилі. Принцеса Кетрін, її чоловік принц Вільям і троє їхніх дітей, зокрема наймолодший (майже семирічний) принц Луї, катаються на лижах.
Сімейство часто вибирається таємно відпочити подалі від цікавих очей, але й тут їх зустріли папараці, які, мабуть, продали знімки французькому виданню.
Нагадаємо, а буквально вчора принц Вільям та його старший син принц Джордж були помічені на футбольному матчі улюбленої команди принца Уельського у Парижі.