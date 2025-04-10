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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
742
Час на прочитання
1 хв

Таємна відпустка Уельських: Кейт, Вільям та їхні діти відпочивають у Куршевелі

Принца Вільяма та принцесу Кейт помітили на відпочинку з трьома дітьми у французьких Альпах.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кейт та Вільям

Кейт та Вільям / © Getty Images

Останні п'ятнадцять років вони таємно відвідують найексклюзивніший французький курорт, куди люблять приїжджати всією родиною.

Видання parismatch.com опублікувало на сайті знімки Уельських на гірськолижному схилі. Принцеса Кетрін, її чоловік принц Вільям і троє їхніх дітей, зокрема наймолодший (майже семирічний) принц Луї, катаються на лижах.

Кейт і Вільям з дітьми / © Associated Press

Кейт і Вільям з дітьми / © Associated Press

Сімейство часто вибирається таємно відпочити подалі від цікавих очей, але й тут їх зустріли папараці, які, мабуть, продали знімки французькому виданню.

Нагадаємо, а буквально вчора принц Вільям та його старший син принц Джордж були помічені на футбольному матчі улюбленої команди принца Уельського у Парижі.

Принц Джордж з батьком принцом Вільямом / © Getty Images

Принц Джордж з батьком принцом Вільямом / © Getty Images

Королевские особы на горнолыжных курортах_8 / © Getty Images

© Getty Images

Королевские особы на горнолыжных курортах_7 / © Getty Images

© Getty Images

Королевские особы на горнолыжных курортах_6 / © Getty Images

© Getty Images

Королевские особы на горнолыжных курортах_5 / © Getty Images

© Getty Images

Королевские особы на горнолыжных курортах_4 / © Getty Images

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Королевские особы на горнолыжных курортах_3 / © Getty Images

© Getty Images

Королевские особы на горнолыжных курортах_2 / © Getty Images

© Getty Images

Королевские особы на горнолыжных курортах_1 / © Getty Images

© Getty Images

Королевские семьи на горнолыжных курортах_8 / © Getty Images

© Getty Images

Королевские семьи на горнолыжных курортах_7 / © Getty Images

© Getty Images

Королевские семьи на горнолыжных курортах_6 / © Getty Images

© Getty Images

Королевские семьи на горнолыжных курортах_5 / © Getty Images

© Getty Images

Королевские семьи на горнолыжных курортах_4 / © Getty Images

© Getty Images

Королевские семьи на горнолыжных курортах_3 / © Getty Images

© Getty Images

Королевские семьи на горнолыжных курортах_2 / © Getty Images

© Getty Images

Королевские семьи на горнолыжных курортах_1 / © Getty Images

© Getty Images

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