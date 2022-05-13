"Таємна записка зі зворотним ефектом": у Кремлі переконували, що Путін здоровий, але в це вже ніхто не вірить

"Таємна записка зі зворотним ефектом": у Кремлі переконували, що Путін здоровий, але в це вже ніхто не вірить

Сьогодні у західній пресі з'явилася чергова інформація про хворобу Путіна. Нова версія діагнозу російського диктатора звучить як "рак крові".

Цією інформацією із західними джерелами поділився якийсь олігарх, наближений до Кремля та президента РФ, який, зрозуміло, побажав залишитися анонімом заради власної безпеки.

Експерти зголосилися коментувати нову інформацію. Наприклад, Ешлі Гроссман, професорка ендокринології Оксфордського університету, сказала New Lines: "Путін завжди був дуже підтягнутим чоловіком зі злегка виснаженим виглядом. Але за останні кілька років він змінився, його обличчя та шия стали одутлими. Це називається "кушингоїдна зовнішність", і це може бути викликано прийомом стероїдів", — пише Mirror.

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Користувач твітера під ніком @thejackhopkins стверджує, що він керував онкологічним відділенням протягом року і не раз бачив такий погляд, як у Путіна. Його вердикт схожий на те, що кажуть наближені до президента люди.

Putin is dying. Every so slowly, але certainly surely. I managed an oncology floor для року. I've seen this look hundreds of times. pic.twitter.com/yhULPhPea9 — Jack Hopkins (@thejackhopkins) May 10, 2022

"Путін вмирає. Щодня, повільно та впевнено. Онкологічним відділенням я керував рік. Я бачив цей погляд сотні разів". А також опублікував кілька порівняльних фото для аналізу, підписавши:

"Я міг би написати пояснення, але картинка варта тисячі слів. 2020 рік порівняно з тим, що зараз".

Я можу записати explanation, але, на малюнку є worth athandwords. 2020 vs Now. pic.twitter.com/y5McL3XL8i — Jack Hopkins (@thejackhopkins) May 10, 2022

Тим часом відомо також про "таємну записку", яка була розіслана штаб-квартирою ФСБ у березні всім її регіональним директорам і яка наказувала їм не слухати чутки про невиліковний стан президента. Однак це мало зворотний ефект і саме викликало багато підозр у тому, що діагнози Путіна таки правдиві.

Володимир Путін, парад 9 травня у Москві / Фото: Associated Press

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