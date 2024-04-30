Таємне прізвисько: як Майк Тіндал називає свою дружину Зару в приватній обстановці

Зара та Майк Тіндалли — одна з найяскравіших пар у британській королівській родині.

Вони часто з'являються на сімейних публічних заходах, демонструючи, що їхня любов одне до одного не минула з роками. Хоча познайомилися вони 2003-го, а одружилися 2011-го року.

Зара і Майк Тіндалли з дітьми / Фото: Getty Images

Якось Майк виступаючи на подкасті House of Rugby 2020 року розповів, що за зачиненими дверима називає свою дружину "Зед". А також додав, що Зара ласкаво називає його "котик", але якщо вона сердиться, тоді кличе його офіційно Майкл Тіндалл, пише express.co.uk.

Нагадаємо, у липні Зара та Майк відсвяткують тринадцяту річницю від дня свого весілля, яке, до речі, могло і не відбутися.

Зара і Майк Тіндалли / Фото: Getty Images

А вчора якраз тринадцяту річницю відсвяткували Кейт та Вільям Уельські. Ми згадували, яким був їхній день весілля і який красивий був цього дня весільний образ нареченої.

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