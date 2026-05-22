Таємні приватні апартаменти Єлизавети II у Голірудгаузі відкрили з нагоди пам’ятної події

Апартаменти Єлизавети II у Голірудгаузі / © Getty Images

Чи замислювалися ви, як це — жити, як королева? Тепер у публіки з’явилася можливість зазирнути всередину приватних апартаментів покійної Єлизавети II у Голірудгаузі, повідомляє видання Hello!. Король Чарльз вирішив відкрити їх на честь сторіччя матері.

Раніше ці приміщення були закритими для очей публіки.

Вітальня

Апартаменти включають простору, але затишну вітальню. Серед деталей — два червоні дивани з яскраво-зеленими подушками, картини в золотих рамах на стінах і розкішний квітковий килим. Помітна також телевізійна панель збоку — звичайний сучасний елемент, який контрастує з антикварними та урочистими деталями інтер’єру.

Ведмедик королеви

Покійна королева завжди просила ставити її улюбленого ведмедика на диван саме так, як на фото. Відомо, що іграшку на ім’я Гаддінгтон (Haddington) їй подарували приблизно 2000 року.

Письмовий стіл

Поруч із вікном у вітальні стоїть письмовий стіл, за яким Її Величність працювала.

Кімната для сніданків

Саме тут королева зазвичай снідала разом із принцом Філіпом перед денними заходами. В центрі кімнати стоїть невеликий круглий дерев’яний стіл, який здається скромним для такого розкішного інтер’єру, що підкреслює приватний характер простору.

Гардеробна

Кімната з великими дерев’яними шафами, ймовірно, гардеробна, використовується для демонстрації деяких колишніх вбрань покійної королеви.

Про Голірудгауз

Ця популярна туристична пам’ятка розташована внизу знаменитої Королівської милі в Единбурзі. Вона є офіційною шотландською резиденцією британського монарха. Окрім того, що це улюблене місце для поціновувачів королівської родини, палац також є чинною резиденцією та використовується для офіційних церемоній, державних заходів і щорічного «Тижня Голірудгаузу» (Holyrood Week), який проводить король.

