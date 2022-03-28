Таємнича перша леді: хто така дружина Олександра Лукашенка та чому її ніхто ніколи не бачив

Таємнича перша леді: хто така дружина Олександра Лукашенка та чому її ніхто ніколи не бачив

Особисте життя президента Білорусі Олександра Лукашенка, як і його головного соратника Путіна, покрите величезною таємницею, проте відомо, що колись скандальний політик мав дружину на ім'я Галина.

Відомо, що одружений Лукашенком був лише раз на Галині Желнерович. Жінка 1955 року народження зі звичайною білоруської сім'єю. З майбутнім політиком та другом російського диктатора вона познайомилася ще у школі, у селі Рижковичі. Вони разом вступили до Могилевського інституту на історичний факультет, а після закінчення інституту 1975 року молодий Лукашенко зробив Галині на березі Дніпра під час побачення пропозицію. У шлюбі у пари народилося двоє синів – Віктор та Дмитро.

Галина та Олександр Лукашенко / mk.ru

Хоча розлучення ніколи офіційно не було оформлене, але подружжя разом не живе дуже багато років. Поки діти були маленькі, Галина працювала в дитячому садку, від січня 1998 року очолювала відділ Могилівського облвиконкому з оздоровлення населення, займалася організацією санаторного лікування мешканців, але чим зараз зайнята невідомо.

Галина Лукашенко / Lenta.ru

Офіційно з чоловіком вона практично ніколи не з'являлася, за всі роки президентства Лукашенка, вона лише один раз супроводжувала його у закордонній поїздці — до Ізраїлю 1994 року. Нібито у дружини Лукашенка є будинок у рідних Рижковичах з високим парканом, який з'явився після того, як у газетах надрукували фото, на якому Галина доїть корову, нібито це дуже розлютило її чоловіка і він наказав забрати у неї корову, а будинок обнести високою цегляною стіною та приставити охорону.

Галина Лукашенко / charter97.org

Під час виборів 2020 року стало відомо, що Галина ще й досі вважається дружиною білоруського диктатора — ЦВК Білорусії навела дані її декларації як дружини кандидата в президенти.

Галина Лукашенко / peoples.ru

Чому точно завершився цей шлюб також таємниця. Але чи то Галина не хотіла позбавлятися свого спокійного життя в селі і переїжджати до Мінська з чоловіком після того, як він подався у політику, чи то причиною стали постійні зради Лукашенка. Наразі одіозного політика не раз бачать на публіці з молодими дівчатами. Ба більше, 2004 року у Лукашенка народився третій син Микола, але хто точно мати 17-річного спадкоємця теж таємниця.

Олександр Лукашенко із сином / Getty Images

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