Таємниці, інтриги та розбиті долі: ЛГБТК+ представники королівських сімей, про яких ви могли не знати

Червень – у багатьох країнах світу є Місяцем Гордості (Pride Month). У цей час представники ЛГБТК+ спільнот збираються разом на різні акції та мирні демонстрації, щоб відсвяткувати свободу та гордість бути тими, ким вони є, та подолати забобони суспільства.

Однак кохання було вільним не завжди. Протягом величезної кількості часу представники королівських сімей були бранцями своїх титулів та обов'язків. Ми пропонуємо вам дізнатися про кількох відомих людей, які змушені були тримати свою орієнтацію в секреті, а також тих, хто наважився розповідями світу правду про себе.

Принцеса Ізабелла Пармська

Принцеса Ізабелла Пармська / Фото: Getty Images

Орієнтація принцеси ніколи точно не була відома, тим паче, що заміж за Йосипа II її видали досить рано. Однак історики мають припущення, що іспанська інфанта була бісексуальною. Ця таємниця її життя стала явною через знайдені листи герцогині Тешенської Марії Христини - сестрі її чоловіка. Збереглися лише листи написані Ізабеллою, написані Марією були спалені.

Про те, що у жінок був роман із герцогинею, свідчить досить відвертий характер листів: "Я цілую все, що ти дозволяєш мені цілувати". Оскільки бісексуальність вважалася гріхом і засуджувалась церквою, з листів стало відомо, що Ізабелла відчувала себе винною за те, що не відповіла на кохання чоловіка і не виконала належним чином свій обов'язок дружини, не народила йому дітей (їхня з Йосипом єдина дочка, що вижила, померла в дитинстві ). Це все посилило її депресію. Жінка померла дуже рано, у 21 рік після чергових пологів.

Філіп I Орлеанський

Філіп I Орлеанський / Фото: Getty Images

Герцог Орлеанський був сином Людовіка XIII Французького та Анни Австрійської, а також молодшим братом спадкоємця престолу – Людовіка XIV. Оскільки старший брат був здоровим і мав дітей, то до Філіпа ніколи особливих вимог знатні родичі не мали і дозволяли жити вільніше і проводити час у палаці Пале-Рояль та в маєтку Сен-Клу так, як йому заманеться у компанії своїх міньйонів.

Можливо, тому Філіпп досить відкрито ставився до своєї сексуальності і багато хто знав про його нетрадиційну орієнтацію. Принц не соромився своєї жіночності, часто з'являвся на балах у жіночому вбранні, наприклад, якось прийшов у костюмі пастушки. Брат короля часто вступав у стосунки з чоловіками та вів відкриті романтичні стосунки з ними. Це не припинялося навіть після одруження, яке було обов'язковим на той час. Одружений він був двічі і з обома своїми дружинами спав у різних кімнатах. Друга дружина вживала щодо чоловіка термін "італійський порок" - розмовний термін для позначення гомосексуалізму в ту епоху.

Король Умберто ІІ

Король Умберто ІІ / Фото: Getty Images

Умберто II - четвертий і останній король Італії, який був на престолі лише 34 дні. Умберто був одружений з королевою Бельгії Марією Жозе, і у пари було четверо дітей. Але таємна поліція Муссоліні зберігала досьє на коханців Умберто, серед яких були: режисер Лукіно Вісконті, боксер Прімо Карнера та французький актор Жан Маре.

Незабаром після того, як його батько зрікся престолу і передав кермо влади, Умберто викрили в пресі як гомосексуаліста. Потім італійська громадськість проголосувала за відміну монархії в країні. Сам же Умберто розлучившись із дружиною 1946 року, а решту життя прожив у вигнанні.

Принц Егон фон Фюрстенберг

Принц Егон Фюрстенберг з дружиною / Фото: Getty Images

Егон - представник давньої європейської аристократичної династії Фюрстенбергів. У досить ранньому віці він одружився з Діаною Галфін через її вагітність. У цьому шлюбі у них народилося двоє дітей Олександр та Тетяна.

У кількох інтерв'ю Егон зізнавався, що намагався експериментувати зі своїм сексуальним життям, часто відвідував гей-клуби та влаштовували вечірки на Фаєр Айленді, відомому місці, де збираються разом представники ЛГБТК+ спільноти. Однак, попри його відкритість та експерименти, 1983 року він одружився з іншою жінкою Лінн Маршалл, з якою прожив до кінця життя.

Лорд Айвар Маунтбеттен

Лорд Айвар Маунтбеттен (ліворуч) / Фото: Getty Images

Лорд Маунтбеттен є родичем королеви Єлизаветти II та її чоловіка принца Філіпа, а також хрещеним леді Луїзи Віндзор, дочки принца Едварда та його дружини Софі. Спочатку він був одружений з Пенні Маунтбеттен, британською філантропкою, у цьому шлюбі у них народилося троє дочок. Однак у вересні 2010 року пара мирно розійшлася, а потім розлучилася після 17 років шлюбу.

Айвар через кілька років відкрито розповів пресі, що є гомосексуалістом. У вересні 2016 року чоловік також зізнався, що перебуває у стосунках із Джеймсом Койлом, директором з обслуговування салонів авіакомпаній, з яким він познайомився на гірськолижному курорті у Верб'є. 22 вересня 2018 року вони одружилися на приватній церемонії у маєтку Маунтбеттена у Брідуелл-парку. Колишня дружина Пенні дуже підтримувала його і навіть провела його проходом і "видала" за нового коханого.

Принц Манвендра Сінгх Гохіл

Принц Манвендра Сінгх Гохіл / Фото: Getty Images

Він є індійським принцом з Парамарської династії та наслідним принцем князівства Раджпіпла. 2006 року він публічно дав інтерв'ю місцевій газеті та розповів про свою гомосексуальність, ставши першим відкритим геєм із королівської родини в країні. На той момент йому був 41 рік.

До 2018 року гомосексуальність була незаконною в Індії відповідно до закону колоніальної епохи, який вимагав довічного ув'язнення для будь-кого, хто вчиняє статеві акти "всупереч законам природи". Також тоді принц зізнався, що сім'я знала про його сексуальну орієнтацію і за кілька років до того, як він здійснив камінг-аут, вони піддавали його жорстокій конверсійній терапії та лікуванню електрошоком. Тепер він бореться за те, щоби заборонити цю терапію в Індії.

"Того дня, коли я вийшов, мої опудала були спалені. Було багато протестів, люди вийшли на вулиці і вигукували гасла про те, що я спричинив ганьбу та приниження на королівську родину та на культуру Індії і вимагали, щоб мене позбавили титулу", - сказав Гохіл виданню Insider у квітні 2022 року.

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