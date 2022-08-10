Таємниці Людмили Путіної: дружина "фюрера" смітила грошима і вважала шлюб із диктатором "справжнім пеклом"

Про колишню дружину президента Путіна Людмилу зараз майже нічого невідомо. Ні, де вона живе, ні як заробляє життя. Після розлучення з Путіним Людмила вийшла заміж вдруге, а сам диктатор щедро обдарував колишню дружину подарунками, так би мовити, сплатив сповна за 30 років шлюбу, в якому експерша леді добряче натерпілася.

Про те, чому Людмила була така нещасна у цьому шлюбі розповіли у новому фільмі на YouTube-каналі опозиціонера Олексія Навального.

Трохи передісторії

Володимир та Людмила одружилися 1983 року. З Путіним вона познайомилася у Ленінграді на концерті Аркадія Райкіна. Їх звели спільні друзі, запросивши на подвійне побачення. До весілля вони зустрічалися кілька років. Людмила розповідала, що залицяльник поводився досить холодно, постійно запізнювався на зустрічі і був вічно чимось незадоволений. Але Людмила все ж таки вирішила вийти за нього заміж. 28 липня 1983 року вони розписалися у Палаці одруження на вулиці Петра Лаврова, а весілля справили на невському річковому трамвайчику.

Після цього пара виїхала до Дрездена, де Путін працював у резидентурі КДБ. Людмила сиділа вдома абсолютно одна у незнайомій країні та з новонародженою донькою Марією на руках, а потім народилася й молодша Катя.

Володимир Путін з дочкою та дружиною Людмилою / Фото: Getty Images

Про те, як насправді жила тоді Людмила Путіна, можна дізнатися з її листів, які вона писала від руки і посилала факсом своїй німецькій подрузі.

У цих листах було багато чого цікавого, деякі уривки потім потрапили до книжки, яку написала ця німецька подруга Путіної. У цих листах Людмила відверто говорила, що нещаслива, і постійно скаржилася подрузі про те, що вона буквально "порожнє місце".

фото: Youtube

Що Путін приходить додому вночі з друзями, а вона має подавати їм їжу та напої. Говорила про те, що хоче зайнятися чимось цікавим, знайти собі хобі, говорить про це із чоловіком, але він не виявляє до цього інтересу. А коли Людмила зібралася поїхати до подруги до Німеччини у гості, Путін сказав, що "подрузі варто встановити пам'ятник, бо вона погодилася провести час із його дружиною".

фото: Youtube

Не все було так погано

Однак, незважаючи на "таке жахливе життя" Путіної, збоку цілком могло здатися, що живе вона досить добре. Двічі на рік із дітьми Людмила їздила до Франції та Швейцарії у відпустку і, куди б вона не приїжджала, спускала у бутиках шалені гроші на одяг та косметику і не бачила в цьому жодної проблеми. А коли Путіну запропонували 1996 року посаду заступника прес-секретаря Єльцина, дружина наказала йому відмовитися, оскільки на такій посаді неможливий жоден додатковий заробіток. При цьому Путіна весь час писала подрузі, що поки її чоловік працював у КДБ, її життя було жахіттям. Це був останній лист Людмили до подруги, який вона написала, перебуваючи у відпустці на півдні Франції. Після цього вони зідзвонювалися ще кілька разів, а далі їхнє спілкування перервали через міркування безпеки.

Людмила Путіна / Фото: Getty Images

Словом, життя в шлюбі Путіної було нещасливим і логічно, що завершилося розлученням. 6 червня 2013 року Володимир та Людмила Путіни, спільно давши інтерв'ю в антракті прем'єри балету "Есмеральда" у Кремлі, публічно оголосили, що їхній шлюб фактично завершено за взаємним рішенням.

Після розлучення з дружиною Путін почав готувати для неї придане. Ще 2014-го одразу після розлучення він публічно під час "Прямої лінії" з росіянами заявляв, що на своє особисте життя він зараз не має часу, а ось колишню дружину треба видати заміж. І таки видав. 2015 року 57-річна Людмила Путіна вийшла заміж за 37-річного тоді ще спортсмена Артура Очеретного, взяла прізвище чоловіка та розпочала нове життя. Саме новий чоловік Людмили зараз керує фондом "Центр розвитку російської мови", створеним ще у нульових спеціально для Людмили. Сама ж експерша леді нарешті перестала відчувати себе "живою декорацією", якою була за Путіна.

Людмила Путіна та Володимир Путін / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми писали, що носила Людмила Путіна, коли була першою леді Росії.