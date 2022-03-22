Таємний роман "фюрера" Путіна та олімпійської чемпіонки Кабаєвої: що про нього відомо

Її називають коханкою Путіна, яка розбила його шлюб із Людмилою Шкребнєвою, а ще матір'ю чотирьох позашлюбних дітей кремлівського диктатора.

Чемпіонка та просто красуня. Хто така Аліна Кабаєва?

38-річна Аліна Маратівна Кабаєва – одна з найтитулованіших спортсменок в історії художньої гімнастики, володарка 2 олімпійських медалей, 14 медалей чемпіонатів світу та 21 медалі чемпіонатів Європи.

Аліна Кабаєва / Getty Images

Аліна народилася 12 травня 1983 року в Ташкенті в сім'ї татарина-мусульманина та росіянки. Батько Аліни – Марат Кабаєв – був професійним футболістом, тому родина весь час мігрувала різними країнами та містами. Очевидно, що майбутнє дівчинки було зумовлене ще від раннього дитинства – у спорт, а саме у художню гімнастику, її віддали у три роки. Коли Аліна була підлітком, сім'я переїхала жити до Москви. Там мама відвела юну Кабаєву до головної тренерки збірної Росії з художньої гімнастики Ірини Вінер.

Аліна Кабаєва / Associated Press

Дебют Аліни Кабаєвої як спортсменки на міжнародній арені відбувся 1996 року, коли їй було 13 років. Вже за два роки вона виграла чемпіонат Європи в Португалії. На той момент Кабаєва у свої 15 була наймолодшою спортсменкою серед російської збірної. Загалом Кабаєва виграла 5 титулів у багатоборстві на чемпіонатах Європи.

Перші Олімпійські ігри та допінговий скандал

2000 року на Олімпійських іграх в Австралії очікували, що Кабаєва виграє золото в багатоборстві, але спортсменка припустилася помилки, випустивши обруч і пробігши з ним за межі зони змагань, і за підсумком здобула лише бронзову медаль.

2001 року з нею трапився перший допінговий скандал на Іграх доброї волі в Брісбені, в Австралії. Гімнастка завоювала золоту медаль у змаганнях з м'ячем, булавою та скакалкою, а також срібло в індивідуальному багатоборстві та з обручем. Але разом із партнеркою по команді Іриною Чачиною вони були викриті в допінгу, давши позитивний результат на заборонений діуретик (фуросемід), та були позбавлені медалей. Фуросемід сам по собі не є допінгом, він застосовується в спортивній медицині для виведення заборонених речовин і, як наслідок, прирівняний до допінгових препаратів та заборонений до застосування спортсменами Всесвітнім антидопінговим агентством.

2004 року Кабаєва здобула золото у багатоборстві на чемпіонаті Європи в Києві. Також виборола золоту медаль на Олімпійських іграх 2004 року в Афінах, у Греції.

Завершення кар'єри

Аліна Кабаєва / Associated Press

У жовтні 2004 року Аліна Кабаєва заявила про завершення спортивної кар'єри, а через вісім місяців її тренерка Ірина Вінер оголосила про повернення спортсменки та виступ на товариському змаганні між Італією та Росією у Генуї 10 вересня 2005 року. Далі було ще багато різних змагань, Аліна виступала до 2007 року. Вважається, що Аліна Кабаєва здійснила революцію в художній гімнастиці, ставши однією з небагатьох гімнасток, які виконали нові прийоми та елементи, зокрема поворот на шпагат за допомогою рук (також відомий як "Кабаєва"), положення на кільці з повільним повним поворотом і поворот на задній шкалі.

Кабаєва у політиці

Аліна Кабаєва / Getty Images

Від 2005 року Кабаєва є членкинею Громадської палати Росії, від 2007 року – депутаткою російського парламенту, Державної Думи, представляючи партію "Єдина Росія", а від 2008-го – головою Громадської ради Національної медіагрупи, що контролює "Известия" та "Перший РЕН ТВ. Депутаткою Аліна буда до 2014 року, після чого пішла з Думи і посіла пост голови Ради директорів "Національної медіагрупи" – найбільшого російського медіаконгломерату. Її критикували, адже досвіду на таких посадах у неї не було, а зарплата була захмарною. Але вже тоді Аліна була знайома з Володимиром Путіним і, кажуть, мала з ним романтичні стосунки.

Перше знайомство

Аліна Кабаєва та Володимир Путін / Getty Images

Кажуть, Путін та Кабаєва познайомилися 2001 року, коли тренерка Ірина Вінер вирішила відсвяткувати вдалий виступ російської збірної на чемпіонаті світу в Іспанії, де її спортсменки виграли усі золоті медалі. На прийом тоді приїхав і Путін. Аліна не могла виступити перед ним із програмою, як це зробили інші спортсменки, бо отримала на змаганнях травму. Але весь вечір розмовляла з президентом про художню гімнастику.

Таємний роман

Про роман пари вперше заговорили приблизно 2006 року. 2013 року, після того, як Путін особисто вручив Кабаєвій нагороду за заслуги у спорті, журналісти знову написали про їхній таємний зв'язок. Видання "Московського кореспондента" навіть закрили після того, як воно написало про нібито майбутнє весілля пари. Передруковували новини навіть у американських ЗМІ. Нові чутки з'явилися 2015 року, після того, як швейцарський таблоїд Neue Zürcher Zeitung опублікував статтю, в якій розповідалося, що президент Путін таємно зняв два номери у приватній клініці Clinicа Sant'Anna, де Аліна нібито народила доньку або двох доньок-близнюків.

2016 року Кабаєва з'явилася на змаганнях з фігурного катання в Москві з двома хлопчиками приблизно 8-ми та 10-річного віку, а також з обручкою на пальці, яку зазвичай носять жінки, щоб показати свій статус. Тоді ж почали ширитися чутки про те, що ексгімнастка давно одружена з Путіним і народила йому синів, а потім і доньку (або доньок).

Де зараз Кабаєва?

Володимир Путін та Аліна Кабаєва / Getty Images

Вже не таємниця, що Путін ховає свою пасію разом із дітьми у Швейцарії. Проте він недооцінив цю країну. Рішення Швейцарії не зберігати нейтралітет і зайняти жорстку позицію щодо Росії шокувало багатьох у міжнародному співтоваристві. 28 лютого Швейцарія заявила, що заморозила активи низки російських фізичних осіб та компаній, зазначивши, що "фінансові санкції проти президента Росії Володимира Путіна, прем'єр-міністра Михайла Мішустіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова також мають набути чинності з негайним ефектом". А люди збирають підписи до петиції та вимагають депортувати Кабаєву у бункер до Путіна.

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