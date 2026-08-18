Таємниця незвичайного імені дочки принцеси Євгенії розкрита: на честь кого назвали малечу

Принцеса Євгенія / © Associated Press

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Племінниця короля Чарльза повідомила вчора, 17 серпня, що дівчинку назвали Аделаїда Елізабет Анніна Бруксбенк – «ім'ям, яке «віддає шану трьом людям, яких ми любимо і якими захоплюємося, як з минулого, так і з сьогодення, включаючи її прабабусю, яка нам дуже дорога. Її ім'я — частина історії Англії та Португалії, двох місць, які ми любимо та вважаємо своїм домом», — заявила принцеса.

Ім'я Аделаїда, дуже поширене у Португалії, а також відсилає до історії британської монархії. Принцеса Євгенія вже використала це відсилання на своєму весіллі: під час вечірнього прийому вона одягла дві діамантові брошки як шпильки для волосся — прикраси, які Вільгельм IV замовив для своєї дружини, королеви Аделаїди, як зазначила журналістка Ребекка Інгліш.

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Аделаїда Елізабет Анніна Бруксбенк / © Instagram принцеси Євгенії

Ім'я Єлизавета вказує на те, що Євгенія хотіла віддати шану своїй бабусі, королеві Єлизаветі II, з якою у неї були особливо близькі стосунки.

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«Я завжди буду вдячна тобі. І ти завжди будеш у моєму серці», — писала принцеса Євгенія у річницю смерті своєї бабусі у соцмережах.

А ім'я Анніна відображає «особистий зв'язок» для Євгенії та Джека, хоча принцеса поки що не пояснила конкретний зміст свого вибору, вважаючи за краще залишити це в таємниці.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / © Instagram принцеси Євгенії

Нагадаємо, раніше ми розповідали, кого посунула у черзі на престол нова принцеса – дочка Євгенії.

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