"Те, що відбувається – злочин проти всього людства": Олена Зеленська дала інтерв'ю німецькому виданню

Перша леді України розповіла в інтерв'ю газеті про життя під час війни та про твердість духу українських жінок.

Олена Зеленська дала інтерв'ю німецькій газеті Die Zeit. Перша леді закликала європейців не ставитися до війни в Україні як до "далекої" і вже "звичної".

"Війна вже на порозі вашого дому – зовсім недалеко від німецьких дітей. Не можна звикати до злочину, йому треба запобігати! Те, що відбувається – злочин проти всього людства", — сказала Олена.

DIE ZEIT: Американський журнал Foreign Policy, посилаючись на джерела в секретних службах, повідомив, що Росія планує цілеспрямовано вбивати політичних супротивників в Україні. У їхньому списку є як ім'я Вашого чоловіка, так і Ваше. Як ви справляєтеся зі своїм страхом, перебуваючи під постійною загрозою смерті?

Олена Зеленська: Вже понад місяць ми живемо у спотвореній дійсності. Іноді мені здається, що все, що відбувається з нами, — страшний сон. Я хочу прокинутись, але це реальність! Все це – жахлива правда.

ZEIT: Що цей страх робить із Вами?

Зеленська: Те, що мене та мою сім'ю тепер переслідують, схоже на низькопробний бойовик. Але потім я згадую, що було скоєно окупантами, скільки було вбито беззахисних дітей, знищено родин, розстріляно беззбройних українців. Росіяни хочуть чинити тиск на мого чоловіка, загрожуючи його сім'ї. Це реалістичний план, тому ми маємо дуже сильну охорону.

ZEIT: На відміну від вас, більшість українців не мають такої надійної охорони.

Зеленська: Саме тому я найбільше хвилююся за мешканців Маріуполя, Харкова, а також Ірпеня та Бучі, невеликого містечка під Києвом. Ці люди вже кілька днів нічого не їли та не пили. Вони продовжують сидіти у підвалах, бо на вулиці їх застрелять. Я боюся читати щоденники однієї матері з Маріуполя, яка пише своєму синові: "Я проживу ще день".

ZEIT: А чи є ще щось, що вселяє у Вас мужність?

Зеленська: Ну, напевно, те саме, що допомагає і мільйонам українців: віра у нашу армію та в нашу перемогу, надія на вільне та блискуче майбутнє, а також любов до України.

ZEIT: Як ви розмовляєте зі своїми дітьми про війну?

Зеленська: Жахливо розмовляти з дітьми не про подорожі, Тікток або домашні завдання, а про бомби, ракети і свободу. Страшно, що діти сьогодні змушені прокидатися під виття сирен та ховатися у бункерах. Проте, треба пояснювати дітям, що відбувається.

Читайте також: