ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
102
Час на прочитання
1 хв

Тенісистка Наомі Осака на Вімблдоні вийшла на корт в образі з японськими символами

Тенісистка Наомі Осака, чиї виходи на корт стали одними із найбільш очікуваних, вирішила своїм образом розповісти історію.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Наомі Осака

Наомі Осака / © Associated Press

Працюючи з дизайнеркою з Токіо Ханою Яґі, Осака з’явилася на корті Всеанглійського клубу в індивідуальному білому вбранні, натхненому японським церемоніальним одягом, розповідає Vogue.

Наомі Осака / © Associated Press

Наомі Осака / © Associated Press

У її ансамблі були вишиті журавлі на рукавах та квіти сакури. Драматичний довгий бант струменів ззаду, надаючи силуету майже невагомого вигляду, перш ніж вона його відстібнула і продемонструвала форму Nike.

Завершали образ традиційна прикраса для волосся канзаші та ювелірні вироби Mikimoto.

Традиційно шлях Наомі від роздягальні до корту перетворюється на коротку, але повноцінну виставу.

Наомі Осака / © Associated Press

Наомі Осака / © Associated Press

«Мені подобається використовувати моду як спосіб розповідати історії, — говорить Осака британському Vogue про свої складні виходи. — Кожен вихід — це можливість запросити людей у мій творчий світ. Те, що людям це цікаво і вони з нетерпінням чекають, що буде далі, теж дуже круто».

Наомі Осака / © Associated Press

Наомі Осака / © Associated Press

«Відправною точкою стала ідея "Еволюції церемонії", — розповідає Яґі про концепцію образу. — Вбрання створене з вінтажних широмуку [традиційних японських весільних кімоно], кімоно та весільних суконь — церемоніального одягу, який спочатку створювали для позначення важливих моментів у житті людей».

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
102
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie