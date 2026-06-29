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Тенісистка Наомі Осака на Вімблдоні вийшла на корт в образі з японськими символами
Тенісистка Наомі Осака, чиї виходи на корт стали одними із найбільш очікуваних, вирішила своїм образом розповісти історію.
Працюючи з дизайнеркою з Токіо Ханою Яґі, Осака з’явилася на корті Всеанглійського клубу в індивідуальному білому вбранні, натхненому японським церемоніальним одягом, розповідає Vogue.
У її ансамблі були вишиті журавлі на рукавах та квіти сакури. Драматичний довгий бант струменів ззаду, надаючи силуету майже невагомого вигляду, перш ніж вона його відстібнула і продемонструвала форму Nike.
Завершали образ традиційна прикраса для волосся канзаші та ювелірні вироби Mikimoto.
Традиційно шлях Наомі від роздягальні до корту перетворюється на коротку, але повноцінну виставу.
«Мені подобається використовувати моду як спосіб розповідати історії, — говорить Осака британському Vogue про свої складні виходи. — Кожен вихід — це можливість запросити людей у мій творчий світ. Те, що людям це цікаво і вони з нетерпінням чекають, що буде далі, теж дуже круто».
«Відправною точкою стала ідея "Еволюції церемонії", — розповідає Яґі про концепцію образу. — Вбрання створене з вінтажних широмуку [традиційних японських весільних кімоно], кімоно та весільних суконь — церемоніального одягу, який спочатку створювали для позначення важливих моментів у житті людей».