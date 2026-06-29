Тенісистка Наомі Осака на Вімблдоні вийшла на корт в образі з японськими символами

Наомі Осака / © Associated Press

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Працюючи з дизайнеркою з Токіо Ханою Яґі, Осака з’явилася на корті Всеанглійського клубу в індивідуальному білому вбранні, натхненому японським церемоніальним одягом, розповідає Vogue.

Наомі Осака / © Associated Press

У її ансамблі були вишиті журавлі на рукавах та квіти сакури. Драматичний довгий бант струменів ззаду, надаючи силуету майже невагомого вигляду, перш ніж вона його відстібнула і продемонструвала форму Nike.

Завершали образ традиційна прикраса для волосся канзаші та ювелірні вироби Mikimoto.

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Традиційно шлях Наомі від роздягальні до корту перетворюється на коротку, але повноцінну виставу.

Наомі Осака / © Associated Press

«Мені подобається використовувати моду як спосіб розповідати історії, — говорить Осака британському Vogue про свої складні виходи. — Кожен вихід — це можливість запросити людей у мій творчий світ. Те, що людям це цікаво і вони з нетерпінням чекають, що буде далі, теж дуже круто».

Наомі Осака / © Associated Press

«Відправною точкою стала ідея "Еволюції церемонії", — розповідає Яґі про концепцію образу. — Вбрання створене з вінтажних широмуку [традиційних японських весільних кімоно], кімоно та весільних суконь — церемоніального одягу, який спочатку створювали для позначення важливих моментів у житті людей».

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