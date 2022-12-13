Тепер без даху над головою: росіяни зруйнували дім подружжя пенсіонерів

Стареньке подружжя на Київщині вже вдруге втратило свою оселю.

Самотні пенсіонери Ніна Петрівна та Василь Павлович втратили свою домівку двічі. Вперше - у 1986 році після аварії на ЧАЕС, а вдруге - у лютому 2022-го.

Після аварії на ЧАЕС у 1986 році їх евакуювали на Київщину – у село Нове Залісся Бучанського району. Їхнє поселення називають – Чорнобильським. Жахи окупації цей край відчув ще в перші дні війни.

У ніч з 8 на 9 березня російська ракета влучила просто на подвір’я подружжя і зруйнувала їхній будинок. На відміну від власних стін Ніна та Василь зуміли вціліти.

Проєкт "Повернись додому"

Проєкт "Повернись додому"

"Я сиділа за стінкою, а він напроти вікна. Він упав і шибки посипалися. І я впала. Я думала, що його нема вже. Я почала кликати: "Васю, Васю, ти живий? А він мовчить. Я хотіла лізти до нього, а він тоді обзивається", - пригадує зі сльозами на очах пані Ніна.

Пенсіонери піднялися з підлоги і почали виходити з будинку, але на перешкоді були двері, які через вибух не відкривались, адже їх вивернуло в інший бік. Їм все ж таки вдалося вибратися зі зруйнованої оселі.

Проєкт "Повернись додому"

Проєкт "Повернись додому"

Відбудови потребує і пошкоджений сарай, де вони тримали худобу.

Допомогти подружжю пенсіонерів взялися фахівці "Медіаоборони" – вони відбудовують їхню зруйновану оселю. Ніна Петрівна та Василь Павлович мають надію, що перезимують вже у відбудованому теплому будинку.

Нагадаємо, ще одному подружжю з Київщини разом із трьома дітьми вдалося вижити після авіаудару, а їхній дім зруйновано.

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