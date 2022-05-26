"Тепер безхатьки": Злата Огнєвіч показала зруйнований будинок жительки Бородянського району

Співачка поспілкувалася із мешканкою села на Київщині, яка розповіла, як росіяни зруйнували її житло.

Злата Огнєвіч разом із волонтерами відвідала село Загальці Бородянського району, що на Київщині, яке дуже постраждало від російських окупантів. Артистка поспілкувалася із його мешканкою. Жінка зі сльозами на очах розповіла, що її будинок вщент зруйнований.

Відео артистка опублікувала в Instagram.

"Все було! А тепер на сьогоднішній день ми бомжі… В 50 років залишились без нічого. Немає де притулитися", - бідкається жінка.

Огнєвіч вислухала її і сказала слова підтримки.

"Кожна історія - це біль, глибокий і сильний, це розбиті мрії та скалічені життя сотень людей… ЖИТТЯ, які ворог прийшов знищити, але він не знав справжньої Сили духу українців.

Підтримка зараз - наша головна мета! Ми повернулися до Загальців, що в Бородянському районі. Село дуже постраждало під час війни. Люди тут залишилися без будинків та ресурсів до існування.

Волонтери DAO Charity @dao_charity мали на меті адресну допомогу. Завітали до людей із інвалідністю, чим приємно їх здивували, деякі з мешканців вперше за весь час отримали гуманітарну допомогу.

Мешканці вже впізнають автівки та волонтерів, тому діляться болісними історіями окупації. Вислуховувати людей - важлива місія, вони так потребують спілкування й підтримки! Моторошні історії вражають, просто неможливо звикнути, це якби в мене відібрали частинку серця… Будинки, спогади - усе згоріло, вони втратили те, чим жили роками", - написала співачка.

Злата зазначила, що вони й надалі відвідуватимуть міста і села, які постраждали від війни. Тож вона закликає всіх небайдужих долучатися і донатити на допомогу цим людям.

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