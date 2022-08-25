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Тепер буде й у королеви: український дизайнер Руслан Багінський створив капелюх для Єлизавети ІІ

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Тепер буде й у королеви: український дизайнер Руслан Багінський створив капелюх для Єлизавети ІІ

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Тепер капелюх є частиною колекції головних уборів Її Величності.

Руслан Багинський - український дизайнер головних уборів, у роботах якого постійно з'являються на публіці відомі особистості, моделі та акторки. Вироби з ательє дизайнера також неодноразово прикрашали обкладинки відомих глянців і тепер, нарешті, капелюх від Багинського з'явиться у головної любительки цього аксесуара - королеви Великої Британії.

Дизайнер передав пані послу Великої Британії в Україні Мелінді Сіммонс подарунок для Єлизавети II - фетровий капелюх ніжно-блакитного відтінку. Елегантний головний убір із широкими крисами прикрашений стрічкою, зав'язаною на бант, та шовковими квітами ручної роботи.

"Ми всі знаємо, як багато робить Велика Британія для приближення нашої перемоги, на знак подяки нашим британським партнерам до Дня Незалежності ми створили ексклюзивний головний убір для Її Величності. 24 серпня колекція Єлизавети II поповнилася блакитним капелюхом Ruslan Baginskiy, прикрашеним шовковими квітами ручної роботи. Дякуємо @mfa_ukraine, першій заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джапаровій @emine_ceppar та пані послу Великої Британії в Україні Мелінді Сіммонс за підтримку. Слава Україні!", - йдеться у повідомленні бренду.

Ескіз головного убору дизайнер показав на своїй сторінці в Instagram.

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