Тепер буде й у королеви: український дизайнер Руслан Багінський створив капелюх для Єлизавети ІІ

Наприкінці дня незалежності і як символ нашого дбайливості для беззастережної підтримки, славний дизайнер Ruslan Baginskiy створений як людина, що має для Her Majesty the Queen.



Very proud that this hat is now part of Her Majesty's headwear collection. pic.twitter.com/iRCX6EnueI