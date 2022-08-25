Тепер буде й у королеви: український дизайнер Руслан Багінський створив капелюх для Єлизавети ІІ

Тепер капелюх є частиною колекції головних уборів Її Величності.

Руслан Багинський - український дизайнер головних уборів, у роботах якого постійно з'являються на публіці відомі особистості, моделі та акторки. Вироби з ательє дизайнера також неодноразово прикрашали обкладинки відомих глянців і тепер, нарешті, капелюх від Багинського з'явиться у головної любительки цього аксесуара - королеви Великої Британії.

Дизайнер передав пані послу Великої Британії в Україні Мелінді Сіммонс подарунок для Єлизавети II - фетровий капелюх ніжно-блакитного відтінку. Елегантний головний убір із широкими крисами прикрашений стрічкою, зав'язаною на бант, та шовковими квітами ручної роботи.

"Ми всі знаємо, як багато робить Велика Британія для приближення нашої перемоги, на знак подяки нашим британським партнерам до Дня Незалежності ми створили ексклюзивний головний убір для Її Величності. 24 серпня колекція Єлизавети II поповнилася блакитним капелюхом Ruslan Baginskiy, прикрашеним шовковими квітами ручної роботи. Дякуємо @mfa_ukraine, першій заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джапаровій @emine_ceppar та пані послу Великої Британії в Україні Мелінді Сіммонс за підтримку. Слава Україні!", - йдеться у повідомленні бренду.

Наприкінці дня незалежності і як символ нашого дбайливості для беззастережної підтримки, славний дизайнер Ruslan Baginskiy створений як людина, що має для Her Majesty the Queen.



Very proud that this hat is now part of Her Majesty's headwear collection. pic.twitter.com/iRCX6EnueI - MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) August 24, 2022

Ескіз головного убору дизайнер показав на своїй сторінці в Instagram.

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