Тепер це робить Чарльз: опублікували перше фото короля зі знаменитою червоною валізою

Палац опублікував першу світлину короля Чарльза III із червоною валізою, до якої надходять документи на розгляд монарха.
Після смерті Єлизавети II її син Чарльз автоматично став королем - він одразу ж взявся виконувати свої монарші обов'язки.
На офіційній сторінці королівської родини в Twitter опублікували світлину, авторства Вікторії Джонс. На ній Чарльз III зазнімкований під час роботи у кімнаті XVIII століття у Букінгемському палаці.
His Majesty The King’s Red Box— The Royal Family (@RoyalFamily) September 23, 2022
The Red Box contains papers from government ministers in the UK and the Realms and from representatives from the Commonwealth and beyond. pic.twitter.com/C4JrXHS3uO
Він сидить за столом, а біля нього на кріслі лежить знаменита червона валіза з офіційними документами від урядових міністрів Великої Британії та королівств, а також від представників Співдружності та інших країн.
Позаду короля можна помітити чорно-білу світлину його покійних батьків, королеви Єлизавети II та принца Філіпа. Подружжя подарувало її його своєму батькові, королю Георгу VI, на Різдво у 1951 році - останній святковий сезон перед його смертю у лютому 1952 року.
Нагадаємо, у лютому цьогоріч на честь 70-річчя правління Єлизавети II опублікували її знімок із цією червоною валізою. Фото було зроблене у Сандрінгемі.
"Її Величність королева Єлизавета отримувала червону валізу, яка була виготовлена під час її коронації у 1952 році, майже щодня свого правління, зокрема у вихідні та святкові дні, але за винятком Різдва", - говориться у повідомленні палацу.
До слова, цього тижня король Чарльз вирушив до Балморалу, де він разом із дружиною – королевою-консортом Каміллою - перебуває у своїй шотландській резиденції в Біркголлі. Там Його Величність працює з документами, здійснює офіційні дзвінки і планує перші тижні свого правління.
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