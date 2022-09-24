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Тепер це робить Чарльз: опублікували перше фото короля зі знаменитою червоною валізою

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Тепер це робить Чарльз: опублікували перше фото короля зі знаменитою червоною валізою

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Палац опублікував першу світлину короля Чарльза III із червоною валізою, до якої надходять документи на розгляд монарха.

Після смерті Єлизавети II її син Чарльз автоматично став королем - він одразу ж взявся виконувати свої монарші обов'язки.

На офіційній сторінці королівської родини в Twitter опублікували світлину, авторства Вікторії Джонс. На ній Чарльз III зазнімкований під час роботи у кімнаті XVIII століття у Букінгемському палаці.

Він сидить за столом, а біля нього на кріслі лежить знаменита червона валіза з офіційними документами від урядових міністрів Великої Британії та королівств, а також від представників Співдружності та інших країн.

Позаду короля можна помітити чорно-білу світлину його покійних батьків, королеви Єлизавети II та принца Філіпа. Подружжя подарувало її його своєму батькові, королю Георгу VI, на Різдво у 1951 році - останній святковий сезон перед його смертю у лютому 1952 року.

Нагадаємо, у лютому цьогоріч на честь 70-річчя правління Єлизавети II опублікували її знімок із цією червоною валізою. Фото було зроблене у Сандрінгемі.

Королева Єлизавета II / © Getty Images
Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

"Її Величність королева Єлизавета отримувала червону валізу, яка була виготовлена під час її коронації у 1952 році, майже щодня свого правління, зокрема у вихідні та святкові дні, але за винятком Різдва", - говориться у повідомленні палацу.

Королева Єлизавета II у 1972 році / © Getty Images
Королева Єлизавета II у 1972 році / Фото: Getty Images

До слова, цього тижня король Чарльз вирушив до Балморалу, де він разом із дружиною – королевою-консортом Каміллою - перебуває у своїй шотландській резиденції в Біркголлі. Там Його Величність працює з документами, здійснює офіційні дзвінки і планує перші тижні свого правління.

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