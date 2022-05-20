Тепер інвалід: історія вівчарки, яку врятували з Ірпеня

Пес Шах шукає собі нового господаря.

Багато домашніх улюбленців українців оговтуються від наслідків російської агресії у руках волонтерів та у клітках ветеринарних клінік. Йдеться у сюжеті "Сніданку з 1+1".

Один із них – пес Шах. Його волонтери вивезли з Ірпеня. Будинок, де він колись жив, зруйнував артилерійський снаряд. А його уламки влучили бідоласі прямо у хребет.

"Ми приїхали і зрозуміли, що у собаки не ходять задні лапи. Він сидить на дупі біля свого будинку не прив'язаний. Дуже доброзичливий. У нього таке було бажання жити", - розповідає Катерина.

Вона допомогла вивезти вівчарку до Києва.

Ще на початку війни Катерина заснувала благодійний фонд "Трініті". Так колишня підприємиця допомагає українцям гуманітаркою, транспортом, а також таким тваринам, як Шах.

"У нього така любов до життя. Він настільки доброзичливий. Він абсолютно не відчуває, що у нього не працюють задні лапи. Він на передніх робить все, що тільки можна", - говорить Катя.

Свою активність і любов до навколишніх пес дійсно не приховує.

Зараз саме волонтери збирають гроші на інвалідний візок для собаки. Допомогти Шаху можете і ви. Зараз йому дуже потрібен новий господар, який зможе доглядати за твариною з інвалідністю. Для цього фонд "Трініті" та "ЗооПатруль" просять поширювати цю історію, аби Шах та інші тварини знайшли собі новий дім.

Кожен із нас може допомагати тваринам під час війни. Для цього телеканал ТЕТ запустив ініціативу #підтримай_ лапки. На сайті і в соцмережах телеканалу розповідають про центр допомоги, де волонтери допомагають тваринам. Долучайтеся!

Раніше ми розповідали про пса, який вже понад два місяці чекає на своїх господарів біля біля під'їзду зруйнованого будинку у Бородянці.

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