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Тепер інвалід: історія вівчарки, яку врятували з Ірпеня

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Тепер інвалід: історія вівчарки, яку врятували з Ірпеня

Пес Шах шукає собі нового господаря.

Багато домашніх улюбленців українців оговтуються від наслідків російської агресії у руках волонтерів та у клітках ветеринарних клінік. Йдеться у сюжеті "Сніданку з 1+1".

Один із них – пес Шах. Його волонтери вивезли з Ірпеня. Будинок, де він колись жив, зруйнував артилерійський снаряд. А його уламки влучили бідоласі прямо у хребет.

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"Ми приїхали і зрозуміли, що у собаки не ходять задні лапи. Він сидить на дупі біля свого будинку не прив'язаний. Дуже доброзичливий. У нього таке було бажання жити", - розповідає Катерина.

Вона допомогла вивезти вівчарку до Києва.

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Ще на початку війни Катерина заснувала благодійний фонд "Трініті". Так колишня підприємиця допомагає українцям гуманітаркою, транспортом, а також таким тваринам, як Шах.

"У нього така любов до життя. Він настільки доброзичливий. Він абсолютно не відчуває, що у нього не працюють задні лапи. Він на передніх робить все, що тільки можна", - говорить Катя.

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Свою активність і любов до навколишніх пес дійсно не приховує.

Зараз саме волонтери збирають гроші на інвалідний візок для собаки. Допомогти Шаху можете і ви. Зараз йому дуже потрібен новий господар, який зможе доглядати за твариною з інвалідністю. Для цього фонд "Трініті" та "ЗооПатруль" просять поширювати цю історію, аби Шах та інші тварини знайшли собі новий дім.

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Кожен із нас може допомагати тваринам під час війни. Для цього телеканал ТЕТ запустив ініціативу #підтримай_ лапки. На сайті і в соцмережах телеканалу розповідають про центр допомоги, де волонтери допомагають тваринам. Долучайтеся!

Раніше ми розповідали про пса, який вже понад два місяці чекає на своїх господарів біля біля під'їзду зруйнованого будинку у Бородянці.

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