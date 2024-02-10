Тепер між ними прірва: теплі фото принців Вільяма та Гаррі, які у сварці

Колись принц Вільям і принц Гаррі були дуже близькі, а їхня мати принцеса Діана робила все можливе, щоб брати були нерозлучними та підтримували одне одного по життю.

Ми зібрали для вас знімки братів у різні роки, на яких видно, як вони стояли горою одне за одного і були практично нерозлучні.

На цьому фото брати обіймаються під час другого дня змагань Audi Polo Challenge у Коворт-парку в Аскоті. Вони обидвоє грали у поло.

Принци Вільям і Гаррі / Фото: Getty Images

А це кадр, зроблений на змаганнях з легкої атлетики "Ігор нескорених" у Лі-Веллі у Лондоні, 2014 року. Міжнародний спортивний захід для військових, які отримали поранення та травми — дітище принца Гаррі, яким він опікується досі.

Принци Вільям і Гаррі / Фото: Getty Images

Фото з улюбленої Південної Африки. Принци Вільям та Гаррі тримають африканського кам'яного пітона під час відвідування освітнього центру Моколоді, червень 2010 року в Габороні, Ботсвані. Це те саме місце, куди Гаррі відвіз свою дівчину Меган Маркл під час їхньої першої романтичної поїздки.

Принци Вільям і Гаррі / Фото: Getty Images

Принц Вільям та принц Гаррі позують на вечірці O2 на честь чемпіонату світу з футболу в Парижі, кадр був зроблений у жовтні 2007 року.

Принци Вільям і Гаррі / Фото: Getty Images

А це червень 2010 року, брати відвідали дитячий освітній центр у Семонконгу. Тоді Вільям і Гаррі перебували у спільній подорожі Африкою, яка включала Ботсвану, Лесото та Південну Африку. За цей час вони відвідали низку проєктів, які підтримують відповідні благодійні організації Sentebale (принц Гаррі) і Tusk Trust (принц Вільям). Кульмінацією поїздки став перегляд матчу чемпіонату світу між Англією та Алжиром у Кейптауні.

Принци Вільям і Гаррі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, з яким проханням король Чарльз III звернувся до своїх синів.

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