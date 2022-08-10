"Тепер можна й Дашу Астаф'єву запросити в гості": пес Патрон показав свою "холостяцьку берлогу"

На Instagram-сторінці собаки-сапера Патрона з'явилося відео, на якому він продемонстрував своє нове житло - невеликий вігвам у патріотичному блакитно-жовтому кольорі, який пес називає "холостяцькою берлогою".

Господар Патрона Михайло показав підписникам, як пес відпочивав у своїй новій "житловій площі" і "захищав" її. Патрону дуже сподобалося нове житло.

"Коли переїхав жити у власну квартиру, але батьки приходять щодня в гості. Зацініть який у мене прикольний Михайло", - написав під відео Патрон.

Фоловери собаки жартують, що тепер він може запросити до себе в гості свою зіркову красуню – Дашу Астафєву.

"Тепер можна й Дашу Астаф'єву запросити в гості... все-таки власне житло та ще й таке гарне!" – написали у коментарях.

Нагадаємо, раніше Патрон похизувався своєю новою іграшкою.

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