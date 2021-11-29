Тепер не тільки Камілла: вітер зіпсував зачіску принцу Чарльзу

Зазвичай, вітряна погода псує зачіски герцогині Корнуольської Камілли, але цього разу дісталося принцу Чарльзу.

Вчора Його королівська Високість прибула до Бріджтауну, на Барбадосі. Принц Уельський прибув у країну перед її переходом у республіку в рамках Співдружності. Цього тижня королева Єлизавета II офіційно перестане бути главою держави, а теперішня генерал-губернатор Дама Сандра Мейсон буде приведена до присяги як президент.

Принц Чарльз / Getty Images

Мабуть, вітер в аеропорту був сильний, бо тонке волосся принца Чарльза аж розлетілося в різні боки. Він був одягнений у синій костюм, світлу сорочку у дрібну клітинку та блакитну краватку у принт. Мав усміхнений вигляд та був привітним.

Принц Чарльз / Getty Images

Нагадаємо, на вихідних у пресу просочилася інформація про те, що це Чарльз є тією людиною, яка цікавилася кольором шкіри сина Меган та Гаррі Арчі. Але Кларенс-хаус вже випустив спростування з цього приводу.

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