Тепер офіційно: герцогиня Кембриджська прийняла патронажі принца Гаррі

Герцогиня Кембриджська офіційно бере на себе патронажі принца Гаррі. Вона була оголошена новою покровителькою Футбольної ліги регбі та Союзу регбі, раніше ця роль належала герцогу Сассекскому.

Заява Кенсінгтонського палацу була опублікована сьогодні. У ній йдеться:

"Ці нові патронажі, які були дані герцогині Її Величністю королевою, тісно пов'язані з давньою пристрастю Її Королівської Високості до спорту та перевагами, які він може забезпечити протягом усього життя, як в рамках нашого суспільства так і на індивідуальному рівні".

В Instagram Кембриджських Кетрін написала повідомлення, де подякувала:

"Я дуже рада стати покровителькою Футбольної ліги регбі та Футбольного союзу регбі — двох чудових організацій, які прагнуть використати силу, яку може мати спорт, об'єднуючи спільноти та допомагаючи людям процвітати. Я з нетерпінням чекаю на можливість працювати з ними на всіх рівнях ігор і вболівати за Англію".

Кейт Міддлтон – велика шанувальниця різних видів спорту. Вона відвідувала матчі з регбі у Великій Британії, а також турнір шести націй у Парижі 2017 року. А її молодша сестра Піппа розповідала якось в інтерв'ю журналу Vanity Fair про те, що для їхньої родини регбі завжди мало велике значення:

Також читайте Спортивна Кейт: як герцогиня Кембриджська займається спортом

"Регбі було великою подією для нашої сім'ї, і в центрі уваги були міжнародні матчі, які часто проводилися по суботах після обіду і були не лише спортивними, а й соціальними. Ми планували наші вихідні навколо важливих матчів, щоб перекусити у перерві між таймами чи пообідати на колінах, як правило, з курячим пирогом або чимось настільки ж затишним і англійським. Якби ми програли, мій батько був би у відчаї весь день, що мало вигляд, ніби він дійсно програв сам", — розповідала Піппа.

Герцогиня Кембриджська та Піппа Міддлтон-Меттьюз / Getty Images

Раніше принц Гаррі був патроном цих організацій. Але 2020 року він відмовився від свого заступництва після того, як вони з дружиною Меган вирішили піти з посади старших членів королівської сім'ї.

Читайте також: