Тепер офіційно: Меган і Гаррі виселили з Фрогмор-котеджу

Букінгемський палац підтвердив, що герцог та герцогиня Сассекські офіційно переїхали з Frogmore Cottage – своєї офіційної резиденції у Британії, яка стала весільним подарунком від бабусі Гаррі – королеви Єлизавети ІІ.

Гаррі та його дружина Меган вивезли свої речі зі свого колишнього будинку в King's Windsor Estate, а новину про їхній від'їзд було оголошено через шість місяців після того, як їх попросили з'їхати.

"Ми можемо підтвердити, що герцог і герцогиня Сассекські залишили Фрогмор-котедж та відшкодували витрати, понесені Суверенним грантом у зв'язку з ремонтом Фрогмор-котеджу, таким чином у Корони значно збільшився актив", — йдеться в офіційному підтвердженні.

Фрогмор-хаус / Фото: Associated Press

Котедж було відремонтовано за 2,4 мільйони фунтів стерлінгів, перш ніж Гаррі та Меган переїхали сюди 2019 року. Подружжя прожило там лише шість місяців, перш ніж оголосити про своє рішення залишити Велику Британію та розпочати нове життя за кордоном. Але залишили котедж як свою базу у Великій Британії, повідомляє Hello!. Пізніше пара відшкодувала вартість ремонту у рамках угоди, яка включала оренду Frogmore Cottage на кілька років.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Associated Press

У січні 2023 року король Чарльз III попросив Сассекських залишити маєток. Також передбачалося, що до котеджу може переїхати принц Ендрю, молодший брат короля Чарльза, оскільки його попросили звільнити Royal Lodge, де він живе зі своєю колишньою дружиною Сарою Йоркською та коргі покійної королеви Єлизавети II.

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