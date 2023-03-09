Тепер офіційно: палац підтвердив, що король Чарльз III дав титули дітям Меган та Гаррі

Відповідну зміну внесли на офіційний сайт королівської родини. Хоча відомо про це стало за день до внесення цих змін, після того, як Меган Маркл і принц Гаррі розповіли, що минулої п'ятниці хрестили свою дочку, а їхній представник підтвердив, що вона тепер носить титул принцеси.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

У пресі багато спекулювали на цю тему, чи дасть король титули, чи не дасть, адже між Сассекськими та рештою членів родини зараз ворожнеча. Тепер стали відомі деякі подробиці. Як пише Express, король Чарльз III сказав своєму синові Гаррі, що його діти отримають титул принца і принцеси ще під час приватної бесіди після похорону королеви Єлизавети II у вересні 2022 року.

Відповідно до патенту на листи 1917 року, виданого королем Георгом V, діти Гаррі та Меган отримали право використовувати титули принца та принцеси, коли король Чарльз III вступив на престол 8 вересня 2022 року.

Тепер же офіційний сайт королівської родини було оновлено, щоб відобразити рішення герцога та герцогині Сассекських використовувати титули принца та принцеси для своїх дітей Арчі та Лілі.

Який вигляд має лінія наступності на сайті британської королівської родини / Фото: royal.uk

На сторінці, присвяченій лінії престолонаслідування, до дітей раніше зверталися як до майстра Арчі Гаррісона Маунтбеттен-Віндзор та міс Лілібет Діані Маунтбеттен-Віндзор. Однак тепер вони з'являються як принц Арчі Сассекський та принцеса Лілібет Сассекська.

Нагадаємо, що діти Сассекських не отримали титулів принца і принцеси одразу, оскільки були надто далекі від трону і були правнуками монархині. Вони не покладалися їм за правом народження, як, наприклад, старшому синові принца Вільяма і Кейт – принцу Джорджу.

Чому Меган і Гаррі так прагнули титулів для своїх дітей ми докладніше розповідали тут.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Також докладніше про титули інших членів сім'ї ми розповідали раніше ось тут і детально розбирали цю тему ось тут.

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