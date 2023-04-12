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Тепер офіційно: принц Гаррі повідомив короля Чарльза, чи приїдуть вони з Меган на коронацію

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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Тепер офіційно: принц Гаррі повідомив короля Чарльза, чи приїдуть вони з Меган на коронацію

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Associated Press

Подружжя Сассекських нарешті відповіло на запрошення на коронацію короля Чарльза III.

Принц Гаррі повідомив королю Чарльзу, що він буде присутній на коронації сам, а його дружина Меган залишиться вдома в Каліфорнії з дітьми – принцом Арчі та принцесою Лілібет.

Принц Гаррі та Меган / © Getty Images
Принц Гаррі та Меган / Фото: Getty Images

Букінгемський палац опублікував заяву, в якій йдеться про те, що вони раді підтвердити присутність герцога Сассекського.

"Букінгемський палац радий підтвердити, що герцог Сассекський відвідає коронаційну службу у Вестмінстерському абатстві 6 травня. Герцогиня Сассекська залишиться в Каліфорнії з принцом Арчі та принцесою Лілібет", — йдеться у заяві палацу.

Гаррі та Меган кілька тижнів не підтверджували свою присутність на коронації Чарльза, але підтвердили, що запрошення електронною поштою отримали.

Король Чарльз III та принц Гаррі / © Getty Images
Король Чарльз III та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, 6 травня сину Сассекському принцу Арчі виповниться чотири роки. Мабуть, Меган вирішила залишитися з дітьми в цей важливий для сина день і не їхати на коронацію. Хоча, звісно, справжньої причини ми не дізнаємось.

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Дата публікації
Перегляди
210
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