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Тепер постраждав Музей Мадам Тюссо: екоактивісти зіпсували воскову скульптуру Чарльза ІІІ

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Тепер постраждав Музей Мадам Тюссо: екоактивісти зіпсували воскову скульптуру Чарльза ІІІ

Фото: скриншот з відео

Представники руху Just Stop Oil атакують музейні експонати, щоб привернути увагу преси.

Цього разу постраждав знаменитий британський Музей Мадам Тюссо, де були виставлені воскові скульптури британської королівської родини.

Пара активістів зайшла до зали під виглядом звичайних відвідувачів, а потім зняли верхній одяг, продемонструвавши футболки із гаслом Just Stop Oil. У руках активістів був шоколадний торт, яким вони вимастили голову воскової скульптури короля Чарльза III.

Відео своїх протестів вони діляться у соцмережах організації.

Чому Just Stop Oil це роблять? — вони виступають проти рішення уряду про видачу ліцензій на розробку нових нафтових та газових родовищ.

Нагадаємо, що нещодавно учасники цього ж руху вилили томатний суп на картину Вінсента ван Гога "Соняшники" у Національній галереї в Лондоні, після чого приклеїли руки до стіни під полотном.

Але це не єдині випадки такого вандалізму щодо музейних експонатів. Днем раніше представник організації Letzte Generation також вирішили привернути увагу подібним чином. Пара молодих людей облила картину Клода Моне із серії "Копиці" у палаці Барберіні. 2019 року цей витвір мистецтва був проданий на аукціоні за 110 мільйонів доларів.

Потім вони також приклеїли себе до стіни і вигукнули: "Люди голодують, люди замерзають, люди вмирають. Ми живемо в кліматичній катастрофі, а все, чого ви боїтеся, це томатний суп чи пюре на картині".

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