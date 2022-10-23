Тепер у Барселоні: Елізабет Дебікі в ролі принцеси Діани на зніманнях "Корони"

Трейлер п'ятого сезону вже наробив багато галасу, як серед шанувальників британської королівської родини, так і серед самих королівських осіб, подейкують, що в королівстві не дуже задоволені тим, як митці показують найтрагічніші події, що відбуваються у 90-х роках у серіалі.

Прем'єра запланована на 9 листопада. А поки що знімання проєкту продовжуються.

Днями в Барселоні під час чергових знімань сцен було помічено австралійську акторку Елізабет Дебікі, яка грає в серіалі роль принцеси Діани.

Елізабет Дебікі / Фото: Getty Images

У кадрі акторка одягнена у сірий костюм та чорну водолазку, вона у чорних сонцезахисних окулярах та ховає очі від спалахів папараці. Не зрозуміло тільки, це реальні кадри або сцени, коли Діана тікає від папараці, які, як відомо, постійно її переслідували.

Зазначимо, що творці серіалу покажуть знамените інтерв'ю принцеси Діани для ВВС у програмі Panorama, де вона розповіла про життя у палаці. "Я не піду тихо, — каже вона. — Я боротимуся до кінця". Її син принц Вільям категорично проти того, щоб цю історію його матері знову показували публіці.

Елізабет Дебікі / Фото: Getty Images

Раніше, нагадаємо, принц Уельський публічно заявляв, що неетичні дії корпорації погіршили стосунки його батьків і посилили психічний стан Діани. І хоча BBC вибачилася, ця історія ще не скоро зійде нанівець.

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