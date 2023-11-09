Тепер у білому: племінниці принцеси Діани у гарних вбраннях з'явилися на іподромі

Еліза та Амелія Спенсер позували фотографам під час святкування Дня Оукса 2023 року на іподромі Флемінгтона у Мельбурні.
Племінниці принцеси Діани Еліза і Амелія Спенсер знову вдяглися в схожі, але цього разу білі вбрання та затьмарили багатьох, коли прибули в The Birdcage.
Сестри-близнючки позували для фотографій пліч-о-пліч і мали розкішний вигляд. Амелія була в топі з короткими рукавами і штанях-кльош, в руках тримала маленький сріблястий клатч і була взута в гостроносі туфлі на підборах. На шиї у дівчини сяяло кольє з величезним камінням, а на голові була квіткова тіара.
Її сестра Еліза теж була у молочно-білому вбранні, яке доповнила цікавими прикрасами з камінням. Обидві дівчини зробили макіяжі в натуральних відтінках, світлі манікюри та розпустили біляве волосся. Цього року дівчат запросили судити учасників гоночного змагання Fashions in the Field.
Нагадаємо, під час попереднього виходу Амелія та Еліза сяяли на іподромі в Мельбурні у червоному вбранні.
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