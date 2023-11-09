Тепер у білому: племінниці принцеси Діани у гарних вбраннях з'явилися на іподромі

Еліза та Амелія Спенсер позували фотографам під час святкування Дня Оукса 2023 року на іподромі Флемінгтона у Мельбурні.

Племінниці принцеси Діани Еліза і Амелія Спенсер знову вдяглися в схожі, але цього разу білі вбрання та затьмарили багатьох, коли прибули в The Birdcage.

Сестри-близнючки позували для фотографій пліч-о-пліч і мали розкішний вигляд. Амелія була в топі з короткими рукавами і штанях-кльош, в руках тримала маленький сріблястий клатч і була взута в гостроносі туфлі на підборах. На шиї у дівчини сяяло кольє з величезним камінням, а на голові була квіткова тіара.

Леді Амелія та леді Еліза Спенсер / Фото: Getty Images

Її сестра Еліза теж була у молочно-білому вбранні, яке доповнила цікавими прикрасами з камінням. Обидві дівчини зробили макіяжі в натуральних відтінках, світлі манікюри та розпустили біляве волосся. Цього року дівчат запросили судити учасників гоночного змагання Fashions in the Field.

Леді Еліза та леді Амелія Спенсер / Фото: Getty Images

Нагадаємо, під час попереднього виходу Амелія та Еліза сяяли на іподромі в Мельбурні у червоному вбранні.

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